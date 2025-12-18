陳以信提每年一座運動中心

前立委陳以信提出「每年完工一座國民運動中心」目標，讓民眾能更便利運動。圖為永華國民運動中心。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

要活就要動，爭取國民黨提名台南市長的前立委陳以信，主張台南應加速補足公共運動設施量能，十八日提出「每年完工一座國民運動中心」目標，希望以穩定建設節奏，擴充各生活圈運動資源，讓市民就近運動、提升健康城市競爭力。

台南目前已啟用的國民運動中心，以永華國民運動中心為代表，陳以信說，雖然安南、新營、永康等地的「全民運動館」正陸續規劃或施工中，台南整體場館量仍明顯落後其他五都。比起五都運動中心數量，台北、新北、台中都十座以上，即使是桃園也有七座。陳以信說，台南若不加速追趕，差距只會擴大

他強調，運動中心不僅是運動場館，也是社區公共生活重要節點，可同時承載運動社群訓練、親子課程、社區活動、長者體適能及小型賽事與活動舉辦等功能，有助提升居民健康與地方活力。當選市長後，他允諾將以「滾動式管線管理」推動建設，同步推進選址、設計、招標與施工，確保台南每年都能交出一座場館，讓更多市民在住家附近就能便利運動。