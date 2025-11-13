陳以信提龍崎自然地質與植物保種中心 讓廢棄兵工廠成台南綠色新地標

前立法委員陳以信公布競選政見第十四項，主張在龍崎區推動「自然地質與植物保種中心」，打造全台首座結合地質教育與植物保種的生態旅遊園區，讓廢棄多年的龍崎兵工廠轉型為台南最具特色的「綠色觀光工廠」。 圖：陳以信服務處提供

[Newtalk新聞] 爭取國民黨提名台南市長參選人前立法委員陳以信今（13）日公布競選政見第14項，主張在龍崎區推動「自然地質與植物保種中心」，打造全台首座結合地質教育與植物保種的生態旅遊園區，讓廢棄多年的龍崎兵工廠轉型為台南最具特色的「綠色觀光工廠」。

陳以信指出，龍崎地區擁有全台最特殊的泥岩惡地地形，在全球範圍內亦屬罕見。該地原為行政院退輔會設置的「龍崎兵工廠」，長期封閉超過數十年，外界難以進入。兵工廠停產後，一度被規劃為廢棄物掩埋場，直至近年地方居民與環保團體積極奔走，才成功阻止開發。目前該處約三百多公頃的土地，已確定在適當時機將由退輔會移交給台南市政府接管。

陳以信表示，自己擔任立委期間曾多次實地考察，深知龍崎地區擁有極高的地質教育與生態觀光潛力。然而市府多年來缺乏整體規劃，導致該地長期處於閒置狀態，只由退輔會低度管理，錯失推動地方再生的契機。

陳以信指出，龍崎擁有南台灣保存最完整的自然丘陵，區內雜木林、石灰岩、泥岩與原生植物共存，宛如一座「被遺忘的綠寶石」。他主張，市府應積極爭取該地由退輔會移撥給地方，並結合民間資金與專業團隊，以生態方式推動開發。他規劃將龍崎兵工廠改建為「自然地質與植物保種中心」，成立「台灣原生植物種源庫」，邀請學者專家共同復育特有樹種、草本植物與瀕危物種，讓龍崎成為南台灣最大的原生植物棲息地。

陳以信強調，未來若龍崎地質與保種中心建成，可與左鎮化石園區、草山月世界等地串聯，形成完整的「生態教育與觀光廊帶」。這不僅將成為市民學習永續環境的重要場域，更能促進台南山區觀光與地方經濟發展，帶動綠色旅遊新契機。

