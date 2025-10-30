陳以信政見:成立對外經貿委員會

陳以信表示，若入主市府將成立對外經貿委員會，專責統籌城市對外經貿發展。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信宣布第四項競選政見，強調若當選市長，他將在市府內成立「對外經貿委員會」，專責統籌城市對外經貿發展，為台南在國際上推動招商引資，並打造台南的城市品牌，提升在全球經濟舞台的能見度。

陳以信表示，台南長期以來並未設立專責的國際事務一級單位，而推動城市對外經貿也非現行市府既定業務，他主張應整合政府、產業、學界與僑界力量，共同提升台南的全球經貿競爭力。成立對外經貿委員會可整合城市外交與招商經貿，讓台南國際合作從儀式性層面提升為實質商貿外交。他舉例，台南擁有南科園區、安平自貿港區、沙崙智慧綠能科學城等產業優勢，正可作為與國外重要城市進行商貿合作起點。

台南目前與六十一座城市締結姊妹市或友好城市關係。他強調，未來應將這些城市外交關係轉化為實質性經貿合作，將台南定位為「全球最佳商貿夥伴」城市品牌。他表示，台南不再只是文化古都，而將轉型為創新、出口、投資並舉的全球新經貿城市。