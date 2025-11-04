陳以信政見：重現五條港

前立委陳以信推政見，希望重現五條港，再造台南水都繁華。圖為五條港流域內的接官亭。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

有意角逐台南市長的前立委陳以信發表第七項市政主張，提出「重現五條港，再造台南文化古城經濟」政見，盼以文化復興結合城市再生，讓台南以歷史為品牌、以文化為引擎，重新啟動城市發展動能。

陳以信指出，三百年前清代時期的五條港（北到南分別為新港墘港、佛頭港、南勢港、南河港、安海港），是當時府城最繁盛的貿易中樞，船隻可從安平入港，穿梭於港道間，商旅雲集，帶動商業與文化蓬勃發展，繁華景象有如「東方威尼斯」。

廣告 廣告

隨台江內海逐漸淤積，五條港深水道日益淺化，航運功能逐漸喪失，日治時期基於公共衛生，大規模填平或加蓋港道，變成現今市區道路，如今僅能從水仙宮、西羅殿、神農街等處，想像當年水城風華。

陳以信表示，五條港是府城起點，也是台南光華源頭。若能以考古、科技與文創手法重新呈現，不僅能讓歷史重現，更能開啟新文化經濟契機。當上市長，陳以信將成立文史研究團隊，透過地下探測與水文調查，探索西羅殿、海安路、神農街等區，復原部分古港遺構，公私協力開放經營。

陳以信強調，「重現五條港」不只是懷舊復古，而是以歷史為核心、以文化創新為手段，推動結合文化觀光的城市再生計畫，讓古都文化成為新經濟引擎。而構想即是台南４００時的「我們從河而來」特展，未來並希望擴及德慶溪、福安坑溪等古河道，形成府城文化水道廊帶，成為城市新亮點。