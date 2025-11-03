陳以信新政見:安平打造摩天輪

前立委陳以信推港市合作，當選後將在安平建摩天輪，成為城市經濟新引擎。圖為摩天輪。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

爭取國民黨提名台南市長的前立委陳以信三日公布第六項市長政見，若當選台南市長，他將推動「港市合作」，與台灣港務公司攜手，於安平商港內共同興建「台南摩天輪」，作為城市旅遊、港區經濟與夜間經濟的三重發展策略。他也定位自己為「經濟市長」，將帶領台南經濟起飛。

陳以信指出，安平商港目前由港務公司管理，定位為「北觀光、南自貿」。未來若由市府與港務公司以公私協力模式合作興建摩天輪，不僅能活化港區閒置土地、創造投資與就業機會，更將帶動安平老街、林默娘公園、億載金城與遊艇碼頭串聯，形成「港區觀光廊帶」。夜間摩天輪點燈可成為海港夜市、音樂演奏等夜間活動核心，為台南夜經濟注入新活力。

陳以信表示，「台南摩天輪將重塑台南天際線，猶如英國倫敦眼一般地標，將台南城市形象往國際化、旅遊化提升」。他強調，作為一位經濟學博士，他將以「經濟市長」定位帶領台南走出新格局，讓台南的經濟飛起來！

立法院長韓國瑜二０一八年參選高雄市長時，曾提出在愛河旁興建「愛情摩天輪」，陳以信也拋出類似政見，外界認為兩市有許多相似處，良好構想可以採用。