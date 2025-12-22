陳以信民調輸了！全力輔選謝龍介拚台南市長 陳亭妃發聲

國民黨前立委陳以信（左）宣布退出台南市長黨內初選，並全力輔選謝龍介（右）。（翻攝陳以信、謝龍介臉書粉專）

國民黨前立委陳以信今年10月間表態要爭取代表黨內出戰台南市長，有意和現任立委謝龍介一較高下，日後也積極跑地方行程，不過，今（22日）他發表聲明宣布，因內參民調顯示謝龍介為黨內最強候選人，因此願意退讓並全力協助。

陳以信10月間突表態有意爭取代表國民黨出戰明年的台南市長選舉，當時他表示，知道謝龍介有參選規劃，但他認為可以透過黨內初選，讓市民決定誰是國民黨最合適的人選，近來也以「改變台南」作為宣傳標語勤跑活動，不過今他發出3點聲明宣布，即起停止爭取黨內提名。

陳以信先是指出，經黨中央內參式民調結果確定，目前謝龍介仍是黨內最強候選人，為此願意接受民調結果；再者，已和國民黨主席鄭麗文會面，願意即起停止爭取提名，並在未來一年選舉中協助謝龍介贏得勝選；最後，陳以信自認確實做到參選過程中秉持君子之爭，所提出40項明確政見願意供謝龍介考慮採納，同時下個月成立台南市政監督智庫。

國民黨2026年台南市長幾乎定調由謝龍介出戰，民進黨方面，有意爭取台南市長選舉人選包含立委林俊憲、陳亭妃，為了明年1月中旬黨內初選民調，12月27日將先進行政見發表會；面對陳以信退選，《自由時報》報導指出，陳亭妃回應，表示一直以來她都強調「對手就是國民黨、就是謝龍介，沒有其他人」。





