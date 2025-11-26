陳以信發表交通篇競選影片

若當選市長，前立委陳以信允諾每年新增一百公里人行道。（陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

洗刷行人地獄汙名，爭取國民黨提名台南市長參選人的前立法委員陳以信，除發表第二支競選宣傳影片《交通篇》並公布交通政見，每年將新增一百公里人行道（含標線人行道），希望以最快速度改善台南的人行環境，徹底擺脫長期被貼上的「行人地獄」惡名，成為行人最友善城市。

根據交通部最新統計，今年一至八月台南交通死亡人數高達二一三人，為全國最高，而行人友善度不足正是重大原因之一。陳以信說，台南的人行道普及率在六都敬陪末座，甚至還低於全國平均。依工務局資料，台南目前人行道約九六六公里，無人行道長度達一四九九公里，普及率僅三成九，低於全國平均四成四。相較台北普及率八成、高雄也有伍成武，反觀台南，近五年人行道新增與改善總長度僅約四十七公里，平均一年僅增加九公里。

陳以信說，當選市長，四年人行道達四百公里，普及率可提升至五成五，從根本改善台南長年詬病的交通安全結構問題。根據研究，只要增設人行道，就能大幅降低行人事故風險，且沿街商家營業額也可提升，帶動觀光經濟。