陳以信發表青年影片 發百萬獎學金創業金助青年勇敢追夢

陳以信今日發布第三支競選宣傳影片「青年篇」，影片以他與街頭青年對話方式，帶出留學獎學金、青年創業貸款等青年政策主張。 圖：陳以信服務處／提供

[Newtalk新聞] 爭取國民黨提名參選台南市長前立法委員陳以信今（7）日發布第三支競選宣傳影片「青年篇」，影片以他與街頭青年對話方式，帶出留學獎學金、青年創業貸款等青年政策主張。他表示，若當選台南市長，將成立青年局，每年編列新台幣1億元留學獎學金，徵選 100 位台南青年、每人 100 萬元出國留學，並推出青年創業貸款利息補助，盼提供年輕人追夢與創業的第一桶金。

影片中，陳以信先詢問青年「如果你拿到一百萬元留學獎學金，想去哪個國家？」多名青年分享留學想像，有人想去義大利體驗古城風貌，有人考慮華人較多的加拿大，也有人嚮往其他歐洲國家。另有青年表示，若有機會想前往德國、荷蘭學設計，或到菲律賓宿霧學語言，也有人說夢想是到美國現場觀看 NBA。

陳以信指出，青年是城市長期競爭力的關鍵，市府應用制度與資源協助年輕人拓展國際視野。他在片中說，未來這些年輕人都會回來貢獻台南，「投資台南青年，就是投資台南未來」。

談到創業政策，陳以信接續詢問青年「如果拿到一百萬青年創業貸款要做什麼？」青年提出多元創業構想，包含建築設計、小型工作坊、自助洗衣店、改造小屋經營咖啡廳、餐飲業及鹹酥雞店等。

陳以信表示，青年創業貸款政策將放寬適用對象，納入不需商業登記的小規模商業也可申貸，並由市府補助 5 年利息，減輕創業初期負擔；他強調，若能讓年輕人更有勇氣創業，就能吸引更多台南青年留在台南或返鄉發展，在家鄉實現夢想。

