陳以信發表AI新書提全台首座AI教育館 助全體市民AI升級

陳以信今日公布第卅四項政見，提出成立首座「台南AI未來教育圖書館」，盼打造全民可及的AI公共學習入口，讓台南市民不分年齡與性別，都能就近獲得AI教育資源。 圖：陳以信服務處提供

[Newtalk新聞] 爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信今（11）日公布第卅四項政見，提出成立首座「台南AI未來教育圖書館」，盼打造全民可及的AI公共學習入口，讓台南市民不分年齡與性別，都能就近獲得AI教育資源。

陳以信表示，AI人工智慧正快速改變產業與社會，也將深刻影響城市治理與競爭力。未來城市的關鍵不只在硬體建設，更在市民能否掌握AI。他強調，AI不應是少數科技人才的專利，而是各年齡層都需要具備的基本素養；孩子要打底、青年要精進、職場要應用、長者也要跟上，但目前市民普遍仍缺乏一個低門檻、可持續學習的公共場域。

廣告 廣告

陳以信指出，若當選市長，將以AI教育為核心成立「台南AI未來教育圖書館」，這也會是台灣首座。他說，這座圖書館不只是新增設備，而是台南市民的AI學習入口與公共學習基地。孩子可培養AI素養，青年能累積就業技能，上班族可提升工作效率，長者也能跨越數位落差，讓AI真正走進日常生活、成為全民能力。

他也提到，桃園市近期推動結合AI與自動化系統的智慧圖書館，顯示地方政府可透過圖書館場域落實科技教育與智慧服務。台南若能建立AI未來教育圖書館，就是更進一大步，將大幅提升城市AI學習量能。

另為推廣AI教育理念，陳以信表示，他將於本週六出版新書《以AI重塑城市》（Reshaping Cities with AI），希望以更易理解的方式協助民眾認識、理解與善用AI。他說，新書理念也與「AI未來圖書館」相互呼應，盼把AI從概念轉化為生活能力，讓AI教育從少數人的課題，成為全民日常與城市競爭力的一部分。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃偉哲慰問遭砍傷員警 盼大眾用溫情守護治安支持警察安心執勤

林俊憲推廣台南機場航線觀光 奇美食品幸福工廠加碼憑機票換咖啡