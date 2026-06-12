陳以信稱美國未見鄭麗文將送雞排

前國民黨立委陳以信十二日在「KMTV」直播表示，美國行政部門若沒會見國民黨主席鄭麗文，他願意發送一千份雞排。(截圖自「KMTV」直播畫面)

（另開新視窗）

記者翁順利／台南報導

國民黨主席鄭麗文於十一日原本要與美國國安會官員會面，但遭臨時取消，前國民黨立委陳以信十二日在「KMTV」直播表示，鄭麗文的訪美已經是大成功了，鄭麗文絕對不可能被行政部門放鴿子，如果真的發生，是行政部門失職，如果鄭麗文訪美真的沒跟行政部門見到面，他願意到國民黨黨部前面發一千份雞排。

陳以信表示，他全程觀察鄭麗文的訪美行程，不管是在行政、國會、智庫、僑界、媒體這六處訪問都是大成功的。雖然有新聞說是被放鳥，但他認為台美之間有些規則和默契，跟任一行政部門接觸，我們都會盡量的低調，會在之後才會對外說明。

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雖有很多媒體人開酸，陳以信說，以他的經驗認為國民黨這麼重要的在野黨黨主席到美國訪問，美國行政部門不可能對鄭麗文放鴿子，行政部門在適當的時間會有訊息出來，如果真的發生放鴿子的話，行政部門失職！

直播主持人江怡臻表示，行政部門基於台美之間以往所建立的默契，其實本來就是很多東西都是保密的，或是沒有辦法對外去釋出。所以國內傳出這樣的消息，她反倒是認為國內要去打擊主要政黨的信心，變相衝擊我國外交的空間；陳以信認同江怡臻的講法。

他強調，以他過去擔任總統府發言人等職位曾參與訪美等接洽的經驗，很多的訊息他會挑在尊重台美關係雙方的默契的情況之下，在適當的時候來對外透露。因此美國行政部門不可能不見，也不會不見，只是時候未到，我們可能還不知道；如果這一次鄭麗文在美國真的沒有跟行政部門見到面，他願意到國民黨黨部前面發一千份雞排。並希望所有講大話批評鄭麗文的人都記得，留下紀錄，臉書都請截圖，「到時候如果真的發現有見面的話，請還給鄭麗文公道。