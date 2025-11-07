陳以信表態爭取黨內提名 謝龍介「沒被徵詢過」：按步調準備跟賴清德對決
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
為迎戰2026地方選舉，各黨積極商討提名人選，國民黨前立委陳以信日前表態有意爭取台南市長的黨內提名，對此，也有參選意願的同黨立委謝龍介今(7)日受訪表示，個人沒有被徵詢過台南市長初選，他會尊重所有機制，自己現在就是按照步調，準備跟總統賴清德對決，因為台南就是賴清德的本命區。
針對普發1萬的後續效益，謝龍介表示，普發現金就是退稅於民，這是一個好的政策，所以執政黨從反對到妥協。其實他們從提出時就知道人民的生活壓力上漲，所以這是可以削減一下物價上漲的壓力，雖然只是小確幸，但也不無小補，至於個人要如何使用款項或支持任何政黨都尊重。
被問到國民黨的台南市長初選是否有在討論？謝龍介表示，他個人沒有被徵詢過，他會尊重所有機制，自己現在就是按照步調，準備跟賴清德對決，因為台南就是賴清德的本命區，到明年投票一定會撲天蓋地，將所有資源固守在台南，所以會按照現在的步調布局。
媒體追問，會希望初選越早辦越好嗎？謝龍介說，個人不會有意見，黨有黨的機制，他一向都是尊重黨的機制，但是他會按照自己既定的步驟去做布局。
更多華視新聞報導
陳以信盼與謝龍介「君子之爭」 藍議員支持公平競爭
前立委陳以信爭取參選台南市長 謝龍介樂觀其成
陳以信宣布參選台南市長 謝龍介喊話：我會贏
其他人也在看
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。美國4...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 1 天前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
綠營2026台北市長誰戰蔣萬安？王世堅討論度高更適合？吳怡農：蔡英文柯P當初也沒經驗
兩次敗選、無公職經驗憑什麼選台北市長？王世堅討論度更高難道不是更適合的人選？吳怡農成民進黨唯一遞件者，王世堅、吳思瑤、鄭麗君、林右昌未出馬。面對質疑，他舉蔡英文、柯文哲案例反擊，曬5年訓練3千人、合作600組織成績。坦言無派系只能靠民意，透過客廳會建立信任，先過提名再戰蔣萬安。風向台灣 ・ 1 天前
直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選...匯流新聞網 ・ 1 天前
民進黨選對會徵召參選新北市長 蘇巧慧：組最強團隊打贏2026選戰
民進黨選對會今天（5日）開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長。蘇巧慧下午表示，感謝選對會的推薦，她已經做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏2026的選戰。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「川普眼中釘」當選紐約市長 曼達尼宣戰:川普放馬過來
紐約市長大選，一如選前民調預期，由年僅34歲的民主黨候選人「曼達尼」獲勝，川普儘管選前操作棄保，要共和黨人含淚投票給民主黨脫黨參選的前紐約州長「古莫」，卻還是拚不過這位年紀輕輕的候選人，「曼達尼」也成為首位穆斯林的紐約市長，他在勝選演說上一字一句衝著川普而來，還大喊今晚開始，紐約市要由移民領導。TVBS新聞網 ・ 1 天前
蘇巧慧選新北市長！他喊提1政見「板橋拿破6成票」 超過2.1萬人表態了
2026縣市長選舉號角響起，民進黨5日召開選對會，確定徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，外界高度關注。對此，有人就提到，只要蘇巧慧的政見出現「停辦新北耶誕城」這一條，在板橋地區有望拿到超過6成的票數，文章掀起討論潮，至今已經吸引超過2.1萬名網友按讚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 3 小時前
蘇巧慧確定出戰新北！吳子嘉預言國民黨人選「就是他」
民進黨選對會5日下午正式通過徵召新北市立法委員蘇巧慧，代表民進黨參加2026新北市長選舉。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉推測，國民黨對於新北市長人選，最有可能派出的就是台北市副市長李四川。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
誰代表綠選北市長？王世堅曝「他」機率最高
[NOWnews今日新聞]壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布投入2026台北市長選戰，日前赴民進黨中央遞交參選意願表，積極爭取黨內支持。對此，民進黨立委王世堅今（5）日認為，吳怡農有這麼強的參選意願，加上是...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
綠議員憂高嘉瑜回鍋搶票 詹為元：去年怎不全力幫她輔選
前民進黨立委高嘉瑜近期因槓上大賣場引發關注，外界認為這是她參選2026年台北市議員的起手式，此舉讓綠營港湖區議員備感壓力，何孟樺甚至喊出「鳳凰不與雞爭食」。對此，國民黨台北市議員詹為元直言，「早知如此，何必當初」，質疑這些人為何2024年不全力輔選高嘉瑜。中天新聞網 ・ 1 小時前
笑喊幫蘇巧慧加油！李四川再談輝達 「傳月底宣布參選新北」本人鬆口了
藍綠白積極備戰2026大選，新北市除了已經表態的民眾黨主席黃國昌、由民進黨拍板的立委蘇巧慧之外，傳聞台北市副市長李四川將代表國民黨出戰；李四川本人也於6日受訪時強調，現階段仍以「輝達總部進駐」為首要目標，選舉的事情暫時不會多想。李四川6日出席北投福星公園交通教學區與地下停車場啟用典禮，首先針對民進黨拍板蘇巧慧出戰新北市表態，喊話「恭喜屏東的女兒」並表示會為對......風傳媒 ・ 18 小時前
反川勝！曼達尼當選紐約市長 加州通過重劃選區
美國總統川普重返白宮後，第一場選舉考驗，結果是在野的民主黨大勝。週二，三場主要選舉，在偏民主黨的紐約市、紐澤西州和維吉尼亞州，都由民主黨候選人大幅勝出，為去年大選雙輸的民主黨，在明年期中選舉前，打了一劑強心針。全美最大城紐約市市長，由反川、34歲的移民曼達尼，擊敗川普支持的前紐約州州長古莫。另外加州也通過重劃國會選區一案，要抵銷共和黨在德州等「紅州」增加的國會席次。TVBS新聞網 ・ 1 天前
段宜康為何挺馬郁雯選議員？郭正亮指看中這項特質：新潮流便偏愛此類人選
《三立新聞》前記者馬郁雯昨（4）日正式宣布爭取民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員提名，並得到黨內派系新潮流前立委段宜康支持。對此，前立委郭正亮於《中天新聞》表示，馬郁雯肯定早已和新潮流談妥。郭正亮表示，馬郁雯若當選議員，將威脅到現任中正區、萬華區立法委員吳沛憶，因為馬郁雯進入台北議會後問政表現將備受矚目，「一定是另外一個簡舒培」，選後聲量將超越吳沛憶，吳......風傳媒 ・ 1 天前
美國紐約市及地方選舉：民主黨大勝背後的四大意義
民主黨大勝背後，經濟及生活成本議題再次成為選戰關鍵。此次結果也標誌著距離關鍵的中期選舉僅剩一年BBC NEWS 中文 ・ 22 小時前
民進黨選對會拍板蘇巧慧參選新北市長！苗栗縣長傳「她」出戰
[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長大選，已經完成首波4縣市長提名。民進黨「2026年選舉對策委員會」今（5）日確定將向中執會建議，徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長選舉。 民進黨選對會今下午開會，發言人吳崢會後表示，選對會一致決議將向中執會建議，新北市徵召蘇巧慧參選2026新北市長選舉，具體徵召提名等待中執會確認。 另據了解，會中也討論到苗栗縣長人選，傾向由苗栗縣議員陳品安出戰。不過，吳崢受訪表示，苗栗還在討論中，還沒有定案。 傳出苗栗縣議員陳品安有望參選苗栗縣長。 圖：翻攝自陳品安臉書 此外，雲林預計由立委劉建國出戰，基本上八九不離十，但今天會中並沒有特別討論。 至於彰化縣長則有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富遞交參選意願表。據了解，彰化會舉辦「類初選」，預計會做黨部內參民調，但不是正式初選。不過，實施民調時間仍在協調中，尚未確定。查看原文更多Newtalk新聞報導哥哥快逃！于朦朧墜樓現場「疑不只2人被滅口」？最新「鄰居慘叫影片」網瘋傳南海緊張升級 ! 菲律賓砸錢引進KF-21 美媒質疑 : 能對抗中國殲-36？新頭殼 ・ 1 天前