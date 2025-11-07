陳以信表態爭取黨內提名 謝龍介「沒被徵詢過」：按步調準備跟賴清德對決

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

為迎戰2026地方選舉，各黨積極商討提名人選，國民黨前立委陳以信日前表態有意爭取台南市長的黨內提名，對此，也有參選意願的同黨立委謝龍介今(7)日受訪表示，個人沒有被徵詢過台南市長初選，他會尊重所有機制，自己現在就是按照步調，準備跟總統賴清德對決，因為台南就是賴清德的本命區。

針對普發1萬的後續效益，謝龍介表示，普發現金就是退稅於民，這是一個好的政策，所以執政黨從反對到妥協。其實他們從提出時就知道人民的生活壓力上漲，所以這是可以削減一下物價上漲的壓力，雖然只是小確幸，但也不無小補，至於個人要如何使用款項或支持任何政黨都尊重。

被問到國民黨的台南市長初選是否有在討論？謝龍介表示，他個人沒有被徵詢過，他會尊重所有機制，自己現在就是按照步調，準備跟賴清德對決，因為台南就是賴清德的本命區，到明年投票一定會撲天蓋地，將所有資源固守在台南，所以會按照現在的步調布局。

媒體追問，會希望初選越早辦越好嗎？謝龍介說，個人不會有意見，黨有黨的機制，他一向都是尊重黨的機制，但是他會按照自己既定的步驟去做布局。

原始連結







