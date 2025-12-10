陳以信要拚婦女如廁平權

台南女男廁比六都墊底，陳以信拚婦女如廁平權 提新增女廁便器三千具。 （陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

有意爭取台南市長位置的前立委陳以信十日提出，若當選市長，四年內將新增女廁便器三千具，提升台南公廁便器女男比，縮短女性如廁等待時間，打造更安全、友善的公共環境。

陳以信說，常見公共場所的女廁大排長龍、男廁相對寬裕，顯示廁間配置仍有調整空間。依市府一一一年底公廁性別相關統計，台南男廁便器數五０六七具、女廁便器數八一六八具，女男比約一點六一；對照其他直轄市，新北二點二七、台北二點一八、其他直轄市比例都在二以上，相較台南敬陪末座。

差距最直接反映在商圈夜市、觀光景點、車站轉運站、醫療院所與大型活動等人潮集中場域，女性往往需承受更長排隊時間；陳以信強調，這不只是設施數量問題，更涉及女性日常生活品質與如廁平權。若他當選市長，以四年內新增三千具女性便器為目標，把女男比拉升至約二點二，讓台南公廁配置接近六都前段班水準。

新增女廁將優先布局在高人流地點，不只拚數量，也要同步改善照明、安全、通風與清潔量能，建立更安心舒適的女性公共如廁環境，讓台南成為更具女性友善吸引力的觀光城市。