陳以信要設青年街舞練習據點

前立委陳以信推每區是這練習街舞據點，鼓勵青年文化發展，讓台南更有活力。 （陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

爭取台南市長寶座的前立委陳以信，主張在全市每區設置至少一座「青年街舞開放練習據點」，提供明亮、安全且便利的練舞空間，打造更具青春活力的城市街景。

街舞已成為國際青年文化重要元素，霹靂舞更在二０二四年巴黎奧運成為正式比賽項目。陳以信說，近年因K-pop舞蹈風潮興起，台灣投入街舞青少年人數大幅增加，台南許多高中、大學皆設有熱舞社、街舞社或嘻研社，民間舞蹈教室數量也成長至百家規模，顯示台南具備相當的街舞人口。

近年台南舉舉辦多場街舞賽事，每場活動皆吸引數十組團隊參加，展現青年舞者能量。陳以信說，目前市區內能長期提供青年使用、具鏡面與照明設備的公共練舞空間仍相當有限。除文化中心增設全身鏡面外，其餘開放場地相對缺乏。反觀台北市目前已設置三十處青年街舞據點，新北市也在捷運站與運動中心提供十餘處街舞空間。

陳以信允諾若當選市長，將全面盤點各級學校穿堂、地下街、未來捷運站及文化設施周邊等公共空間，導入反射玻璃鏡面、防滑地板與夜間照明等必要設施，在各行政區設立至少一處街舞練習據點，讓青年能安心就近練舞。