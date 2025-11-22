陳以信辦高中辯論賽討論AI工具倫理 栽培青年改變台南

陳以信(中)舉辦台南高中職辯論循環賽，今日賽程由台南一中出戰南大附中，比賽結果由南大附中獲勝。 圖：陳以信服務處/提供

[Newtalk新聞] 爭取國民黨提名參選台南市長的前立法委員陳以信今（22）日舉辦台南高中職辯論循環賽，今日賽程由台南一中出戰南大附中，比賽結果由南大附中獲勝。陳以信說，他舉辦辯論比賽是為栽培台南青年，點燃青年對公共事務熱情，未來能和他一起改變台南，讓台南明天變更好。

陳以信這學期為台南高中各校開辦辯論循環賽，並設下高額冠軍一萬元獎金，引起許多高中熱烈報名，最後經抽籤由台南女中、台南一中、台南二中、南大附中、中信國際高中等五校中選，十月起每週各校派隊捉對廝殺。開賽迄今已近兩個月，目前台南女中與中信國際高中戰績領先各校，是奪冠熱門隊伍。南大附中積極追趕，仍保有爭冠資格。

陳以信表示，這次賽事均以AI相關議題作為主題，比賽題目有AI發展是否擴大國家貧富差距？司法判決導入AI是否有利於公平正義？AI會否取代人類所有工作？義務教育階段學生應否使用生成式AI？目的是讓學生對AI議題的倫理性與工具性有更深入認識，未來才能更好在公共政策領域駕馭AI，提供社會更好服務。

本屆賽事將於一月三日週六下午舉辦冠亞賽，決定冠軍一萬元獎落誰家。這項辯論活動是由台灣AI城市發展協會主辦，成功大學滔滔社與台南市口才協會協辦。明年三月將開辦第二屆賽事，一樣會徵選五所台南高中職學校參加，報名資訊請向主辦單位索取。

陳以信指出，他之所以決定參選台南市長，其中一個重要原因是希望栽培更多台南年青人。他願意投入資源為台南高中舉辦辯論賽，就是要為台南栽培對公共事務有熱情、有見識的青年人才，希望未來這些年青人能像他一樣，願意投入公共服務進而改變台南。

