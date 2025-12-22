陳以信退出初選！被藍營搶先一步 林俊憲喊話：只有我能團結民進黨迎戰2026

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

國民黨在台南市率先完成整合。隨著前立委陳以信宣布退出黨內初選，立委謝龍介被外界視為高機率將再度披上藍袍，角逐2026年台南市長。對此，民進黨立委林俊憲今（22）日表示，面對黨內競爭，他有信心成為最能整合綠營的人選，直言「只有林俊憲才能整合整個民進黨」，並強調自己能扮演地方與中央溝通的關鍵橋樑。

林俊憲自許「只有他才能整合整個民進黨」，並爭取選民支持掛綠袍參選2026台南市長。（圖／林俊憲臉書）

隨著2026年地方縣市首長選舉腳步逼近，民進黨在台南將採取民調初選機制，從立委陳亭妃與林俊憲兩人之中，決出最終候選人迎戰謝龍介。被視為總統賴清德子弟兵的林俊憲，過去曾多次點名陳亭妃涉及操作台南市議會議長選舉跑票，並指控她聯手藍營意圖影響初選走向，「憲妃」兩人之間隔空交鋒激烈。

隨著陳以信宣布推出國民黨初選，藍營在台南市率先完成整合。對此，林俊憲分析，國民黨不怕民進黨任何人，怕的就是民進黨團結，所以國民黨也自行趕快先整合。

林俊憲表示，目前只有他出線代表民進黨，才可以整合整個民進黨。如今所有民進黨議員和立委幾乎都是新台南隊的成員，只要民進黨一團結在台南就一定會贏，因為民進黨確實在過去執政這段期間，讓整個台南市完全不一樣。

他強調，台南的經濟成長、各項建設，尤其在未來更多的建設會投入到台南，更需要一位地方跟中央最能搭配的市長，而只有林俊憲才可以擔任中央跟地方最好的橋樑。

