陳以信退出初選 謝龍介：凝聚所有力量迎擊民進黨

陳以信22日宣布退出國民黨台南市長初選，謝龍介（中）已在國民黨台南市長選戰中定於一尊，強調凝聚所有力量迎擊民進黨。（程炳璋攝）

在陳以信宣布退出國民黨台南市長初選後，謝龍介（右）認定未來對手不是民進黨台南市長參選人，而是其背後的賴清德總統。（程炳璋攝）

國民黨台南市長參選人陳以信22日上午在國民黨主席鄭麗文勸退下，下午在國民黨中央黨部宣布退出初選。謝龍介將在藍營台南市長選戰中定於一尊。謝傍晚發聲明向對手致敬，強調即日起將凝聚所有力量迎擊民進黨，完成政黨輪替。

陳以信表示，自宣布參選以來2個月，雖黨內的內參民調顯著成長，仍顯示謝龍介才是最強參選人，願接受結果退選。

他坦承22日上午與鄭麗文見面談選情，雖然自己選情持續成長，惟黨中央認為有急迫性，要提早確定提名作業，只能接受現階段民調結果。

陳以信第3點強調參選過程秉持君子之爭，為出惡言、正面選舉，提出40項明確政見，每項都願提供謝龍介採用。

最後，陳以信表示，國民黨在台南這仗並不好打，未來會團結對外，累積國民黨的勝選基礎。明年1月起將成立台南市政監督智庫，繼續深耕在地，監督台南市政建設，累積國民黨的勝選基礎。

謝龍介22日傍晚回應，肯定陳以信的投入讓台南藍軍看見希望與突破，向他的退選致敬。坦言台南市34年拚1次政黨輪替，絕對是硬仗，這場選戰最後對手，不是民進黨候選人，而是賴清德總統，挑戰必先整合所有力量，而陳以信的支持，是踏出成功的第一步。

謝龍介強調是責任的交付，將凝聚所有力量，爭取中間選民支持，迎擊民進黨，完成政黨輪替、打贏選戰。

