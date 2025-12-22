陳以信退出台南初選 謝龍介喊攜手團結：終結民進黨32年執政

謝龍介將代表國民黨參選台南市長。資料照 李政龍攝



前立委陳以信宣布退出國民黨台南市長初選，勝出的立委謝龍介今（22日）表示，很感謝陳以信這段期間投入，讓台南鄉親關注到國民黨動態，他個人很敬佩，未來會攜手團結，迎向勝利，盼扭轉民進黨台南執政32年局勢。

國民黨預計本周三（24日）提名台南謝龍介、高雄柯志恩、屏東蘇清泉參選2026縣市長選舉。爭取參選台南市長的前立委陳以信今（22日）在副主席兼黨秘書長李乾龍陪同下宣布退選。

謝龍介下午受訪說，民進黨已經在台南執政32年，表現沒有更上一層樓，越來越差勁，台南失去光榮感，也讓台南鄉親感覺是時候需要改變了，這樣的力量上來，一定可以取得最後的關鍵勝利。

對於綠委陳亭妃稱只把國民黨當對手，謝龍介表示，每個人都是可敬對手，不要太過自大，驕兵必敗。

