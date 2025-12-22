陳以信退出台南市長初選 全力協助謝龍介贏得勝選

（中央社記者劉冠廷台北22日電）積極爭取代表國民黨參選台南市長的前立委陳以信今天表示，黨中央內參式民調結果顯示，立委謝龍介仍是國民黨最強參選人，他願意接受民調結果，未來將協助謝龍介贏得勝選；謝龍介則說，未來會攜手團結，迎向最後終戰。

國民黨備戰2026年地方選戰，台南市長人選方面，謝龍介已準備多時，陳以信則在日前宣布有意爭取國民黨提名。但陳以信今天在國民黨中央黨部召開記者會，宣布停止爭取黨內提名。

陳以信表示，經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這2個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民支持；但民調顯示，目前謝龍介仍是國民黨最強參選人，他願意接受民調結果。

陳以信說，國民黨主席鄭麗文已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名，誠心祝福謝龍介獲得提名，他會在未來一年選舉過程中，不計任何角色，協助謝龍介贏得勝選。

陳以信表示，參選過程中他秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉並提出願景，已證明確實做到。他所提出的40項政見，每項都對台南未來有幫助，願意提供謝龍介考慮採納。下個月他將成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，也會持續深耕基層、走遍地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

謝龍介受訪時表示，感謝陳以信這段時間的投入，讓台南民眾更多關注國民黨動態，他非常敬佩陳以信，未來會攜手團結，迎向最後的終戰。民進黨在台南執政32年，民眾不斷想要改變，雖然是很艱苦的選戰，但會團結所有力量，迎向未來的勝利。

謝龍介說，陳以信提出的政見，民眾認為不錯的、可行的，將來都會納入市政重要建設目標；他認為，總統賴清德會將畢生功力、放在台南，所以這仗會很艱辛，但會勇往直前，爭取最後的勝利。

此外，據了解，國民黨預計24日的中常會上，完成首波縣市長提名作業，將提名立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉代表國民黨，參選台南市長、高雄市長、屏東縣長。（編輯：蘇志宗、林克倫）1141222