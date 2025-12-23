陳以信退出台南市長選舉 綠營兩強只能口頭宣示做「桶箍」

國民黨前立委陳以信日前宣布退出國民黨台南市長黨內初選，今（23）日民進黨的兩位初選參選人陳亭妃與林俊憲，都不約而同強調「團結」與「桶箍精神」，希望在黨內初選中獲得支持，並為2026年地方選舉做好準備。

民進黨立委陳亭妃盼扮演「桶箍」。（圖／陳亭妃臉書）

立法委員陳亭妃今天清晨前往麻豆市場掃街拜票，向攤商與民眾逐一握手、說明選情。她表示，將延續賴清德總統2010年參加台南市長初選時「不靠派系、靠民意」的精神，一步一腳印累積社會支持，期盼在黨內初選中扮演能團結各方的角色，成為民進黨在台南最具勝選能力的「最大桶箍」。

她回顧，賴清德2010年參加台南市長初選時，面對時任台南縣長蘇煥智及台南市長許添財競逐，黨內支持結構並不佔優，當時僅有6位議員公開相挺，最終仍以民調優勢勝出初選，並在當選市長後連任時拿下72.9%的高得票率，成為台南政治發展的重要案例。陳亭妃認為這段經驗對當前選情具有借鏡意義，她提到2022年地方選舉時，藍白尚未合流，台南市長選舉多份民調呈現明顯差距，但實際開票結果卻相對接近；展望2026年，藍白合態勢逐漸成形，加上國會運作紛擾，地方選戰勢必更加艱困，民進黨在台南必須推出最具整合能力與對外勝選實力的候選人。

民進黨立委林俊憲也提出「桶箍精神」。（圖／陳亭妃臉書）

另一方面，同樣參選的立法委員林俊憲近日主動邀集多位黨籍市議員，於台南重要路口站路口向市民揮手致意，爭取支持與認同。林俊憲指出，「桶箍精神」象徵團隊中每一位議員都同樣重要，缺一不可，面對台南未來的城市競爭與發展挑戰，黨內更需要放下歧見、凝聚共識，才能贏得市民信任與支持。他強調，站路口並非形式，而是最直接傾聽民意的方式，透過與市民近距離互動，不僅讓鄉親看見團隊的行動力，也展現民進黨願意走入街頭、貼近民意的態度。

林俊憲說，剩下不到20天的時間，面對已經整合的國民黨，關鍵時刻民進黨唯有團結才能走得更遠，也只有他能夠整合幾位民進黨立委、23席包括民進黨團及黨外的議員，更只有他有能力延續賴清德、黃偉哲的市政理念，打贏明年2026年的市長大選。

