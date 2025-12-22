陳以信退出爭取國民黨提名 謝龍介：納入施政願景團結迎戰2026

國民黨立委謝龍介表示，將納入陳以信提出的政見與施政理念，團結迎戰2026台南市長選舉。（圖／周志龍攝）

前立委陳以信宣布退出爭取國民黨提名、參選2026年台南市長。對此，民調領先的國民黨立委謝龍介今（22）日表示，感謝陳以信這段時間的投入與付出，未來將把其提出的政策與願景納入整體施政方向，攜手團結、全力迎戰台南市長選舉。

陳以信日前表態投入2026年台南市長選舉，並陸續提出約40項市政政策，爭取地方支持。不過，根據國民黨內部民調顯示，陳以信自宣布參選以來，雖然支持度明顯成長，但仍落後謝龍介；因此他決定停止爭取提名，並承諾未來將扮演監督市政、協助輔選的角色，與黨內同志共同前進。

前立委陳以信宣布退出爭取國民黨台南市長提名，表示未來將協助輔選、共同推動黨內團結。（圖／報系資料庫）

謝龍介指出，很感謝陳以信這段時間的投入，讓更多台南鄉親關注到國民黨動態，自己對他感到敬佩。未來兩人會攜手團結迎向最後的終戰，民進黨在台南執政32年，鄉親不斷想要改變，雖然是很艱苦的選戰，國民黨會團結一切可團結的力量，迎向未來的勝利。

他也表示，後續將親自致電陳以信，並研議將其提出的政見與理念納入施政目標。謝龍介坦言，2026年台南市長選舉是一場硬仗，但他會勇往直前、堅持到底，爭取最後的勝利。

