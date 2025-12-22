陳以信退出黨內初選 謝龍介致敬：凝聚所有團結力量打敗民進黨

國民黨台南市長參選人陳以信今（22）日下午在國民黨中央黨部宣布退出初選，為藍營台南市長選戰畫下句點。陳以信表示，雖然黨內民調顯示自己選情持續成長，但謝龍介仍是最強參選人，願意接受民調結果退選。謝龍介隨後發表聲明向對手致敬，強調將凝聚所有力量迎擊民進黨，完成台南政黨輪替。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

陳以信坦承，今日上午與國民黨主席鄭麗文會面討論選情，黨中央認為提名作業具有急迫性，需要提早確定人選，因此他只能接受現階段的民調結果。陳以信強調，自宣布參選以來2個月，黨內的內參民調雖有顯著成長，但數據仍顯示謝龍介才是最適合的參選人。

陳以信表示，參選過程中秉持君子之爭原則，未出惡言、堅持正面選舉，並提出40項明確政見。他強調這些政見每一項都願意提供給謝龍介採用，協助國民黨在台南的選戰布局。陳以信也提到，國民黨在台南這場選戰並不好打，未來將團結對外，累積勝選基礎。

國民黨前立委陳以信宣布退出台南市長黨內初選。（圖／中天新聞）

陳以信宣布，明年1月起將成立台南市政監督智庫，繼續深耕在地，監督台南市政建設，為國民黨累積勝選基礎。他表示雖然退出初選，但仍會持續關注台南市政發展，為地方建設貢獻心力。

謝龍介22日傍晚回應表示，肯定陳以信的投入讓台南藍軍看見希望與突破，向他的退選致敬。謝龍介坦言，台南市34年來首次拚政黨輪替，絕對是一場硬仗，這場選戰的最後對手不是民進黨候選人，而是總統賴清德。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

謝龍介強調，面對這項挑戰必須先整合所有力量，而陳以信的支持是踏出成功的第一步。他表示這是責任的交付，將凝聚所有力量，爭取中間選民支持，迎擊民進黨、完成政黨輪替、打贏選戰。

