陳以信退選台南市長 謝龍介：凝聚力量 有信心獲勝

國民黨啟動明年縣市長選舉提名作業。前立委陳以信今天(22日)表示，根據黨中央內參民調，顯示立委謝龍介是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果，即日起停止爭取黨內提名，且不計角色協助謝龍介勝選。謝龍介則感謝陳以信的投入，並表示未來他將凝聚所有可以團結的力量，有信心最後能贏得勝利。

為備戰2026年地方選舉，國民黨陸續盤點各地選情，預計將於24日在中常會進行首波艱困選區提名。

國民黨前立委陳以信22日在中央黨部召開記者會，表示黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這2個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果，即日起停止爭取黨內提名；在未來選舉過程中，他也將不計任何角色，協助謝龍介勝選。

陳以信說，他在爭取提名過程中提出的40項政見願意提供謝龍介參考，他也將於下個月成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設。

謝龍介則感謝陳以信這段期間的投入，讓更多台南市民關注到國民黨。他並指出，陳以信提出的政見也符合台南市的需求，他會深入研究，在未來當選後付諸實行。

謝龍介也指出，台南市長選舉相當艱困，但他有充分的信心可以取得最後勝利。他也會凝聚所有可以團結的力量，全力以赴投入選戰。(編輯：楊翎)