陳以信退選台南市長 謝龍介：考量其政見納入市政建設目標

本週三將被黨中央徵召參選台南市長的國民黨立委謝龍介表示，接下來會全力以赴，陳以信提出的有些政見鄉親也覺得不錯，若可行就會納入市政建設目標。（資料照／李智為攝）

國民黨前立委陳以信今（22日）宣布，內參民調顯示謝龍介仍是台南市長最強候選人，他願意接受民調結果，停止爭取黨內提名。本週三將被黨中央徵召參選台南市長的國民黨立委謝龍介對此表示，接下來會全力以赴，陳以信提出的有些政見鄉親也覺得不錯，若可行就會納入市政建設目標。

陳以信今宣布不爭取黨內提名參選台南市長後，謝龍介說，很感謝陳以信這段時間的投入，此刻民進黨初選正打得風風火火，陳讓更多台南鄉親關注到國民黨動態，做出了貢獻，他個人也非常敬佩，未來會攜手團結，迎向最後的終戰。

廣告 廣告

謝龍介表示，民進黨已經在台南執政32年，鄉親不斷想要改變，雖然是很艱苦的選戰，但國民黨會團結一切可以團結的力量，迎向未來的勝利。他並透露，稍後會致電陳以信，尤其陳有提出一些政見，地方鄉親也覺得不錯，若未來可行，會納入市政重要建設目標。

謝龍介也說，稍早國民黨秘書長李乾龍有打給他，他也要感謝黨主席鄭麗文和李乾龍對於整合所付出的努力。尤其民進黨下個月就會完成提名，台南是總統賴清德的本命區，最後一定會使勁全力。

謝龍介指出，台南選情現在看起來好像沒有風浪，但其實是暗潮洶湧，賴清德一定會將畢生功力放在台南市，「我知道這戰會很艱辛，但毫不畏懼，我們會勇往直前、堅持到底，爭取最後的勝利」。

至於正在爭取民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃今稱，只把國民黨、謝龍介當對手，謝龍介則說，每個人都是可敬對手，不要太過自大，因為驕兵必敗，選民不是檯面上的政治人物所能拿捏的。

謝龍介強調，選民不但求新求變，還會要求更好，更會觀察政治人物一路走來有沒有始終如一，有沒有忠於人民，「如果背棄了選民，恐怕選民就會離你而去」。所以每一個參選的選將，不管是哪一個政黨，都應該戰戰兢兢、苦民所苦，跟人民站在同一個立場。



回到原文

更多鏡報報導

內參民調落後謝龍介 陳以信退選台南市長：不計角色協助勝選

陳以信曝國民黨原要徵召他選台南市長？謝龍介坦言毫無所悉：黨內應團結一致

拋首項政見「府院遷回台南溪北」 陳以信有信心：除台語輸謝龍介其他都贏