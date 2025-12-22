陳以信退選台南！ 藍擬徵召謝龍介稱「團結」迎勝選

台南市 / 綜合報導

2026選戰腳步持續逼近，國民黨又有新布局，前立委陳以信今（22）日在黨中央召開記者會，宣布不再爭取代表國民黨參選台南市長，會支持民調最高的立委謝龍介，對此謝龍介表示感謝陳以信這段期間的投入，希望未來可以攜手團結，迎向最後的 勝利 ；只不過國民黨副祕書長 李哲華 表示，有信心國民黨可以拿下15縣市，言下之意是否民眾黨還是只能保住新竹市？藍白整合還得持續溝通。

前立委(國)陳以信說：「我願意即日起，停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福龍介兄獲得提名。」確定讓賢支持謝龍介，代表國民黨出戰2026，角逐台南市長，前立委(國)陳以信說：「民調顯示，目前謝龍介先生，立法委員，仍是本黨最強候選人，會在未來一年選舉過程中，不計任何角色，協助龍介兄贏得勝選。」

選在國民黨中央舉行記者會，台下還坐著祕書長李乾龍，會後握手擁抱，展現藍營內部整合順利，立委(國)謝龍介說：「很感謝以信兄這段期間的投入，那讓台南的鄉親，更多的關注到國民黨的動態，也有提出一些政見，可行的話，我們將來都會納入。」

藍營台南步伐化零為整，據了解黨中央24日中常會上，也將徵召柯志恩謝龍介與蘇清泉三人，分別挑戰高雄台南與屏東縣，副祕書長李哲華更表示，對2026拿下15縣市很有信心，而這言下之意就是，除了要保住2022的13席縣市首長，還有日前恢復黨籍的鐘東錦要靠他拿下苗栗，另外金門目前也打算讓藍委陳玉珍出戰，這也代表藍白合似乎空間不多，民眾黨2026恐將僅保新竹市。

民眾黨祕書長 周榆修說：「他要喊力保，是基於站在中國國民黨的角度出發，這個我們可以理解，至於幾個指標縣市的在野合作，台灣民眾黨會依黃國昌主席的指示，就是誠意跟善意不變。」強調秉持善意，2026戰略布局已有雛型，但藍白怎麼協調整合，還得再研議。

