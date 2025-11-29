陳以信、謝龍介誰選台南市長？ 鄭麗文給出提名時間點

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

九合一大選倒數364天，國民黨前立委、海外部前主任陳以信10月24日宣布投入黨內台南市長初選，將與兼任台南市黨部主委的立委謝龍介正面對決。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日參加台南市黨部黨慶時表示，包含台南、高雄在內的艱困選區，期盼在今（2025）年底前完成提名，讓參選人可以提早展開布局。





今早10時，鄭麗文在中華人權協會理事長高思博、台南市黨部主委謝龍介、前立委陳以信、台南市議員林燕祝等人的陪同下，前往台南市勞工育樂中心，出席國民黨台南市黨部黨慶活動，並於行前短暫接受媒體聯訪。

針對台南市長初選是否先進行協調，鄭麗文受訪時指出，國民黨在上個星期的中常會（11月26日）已經正式通過縣市長提名的特別辦法，第一波提名會希望現任縣市長都能順利連任，因為他們的政績都非常優越，也受到市民縣民的高度支持，所以包括基隆市、台北市、桃園市、南投縣、苗栗縣現任的縣市長，黨都會優先提名。

關於艱困選區台南市、高雄市部分，鄭麗文說，上次已有黨內同志代表黨參選，有很好的成績，過去這3、4年來也一直在地方深耕經營，這也是黨會優先考慮的。

至於有不同的同志也表達參選意願方面，鄭麗文則強調，國民黨會根據提名辦法，開始進行協調，因此第二波艱困選區的提名，也希望能在今年底之前完成，讓大家提早布局展開選戰，也因從今天開始到明年投票，剛好是一年的時間（編按：364天）。

