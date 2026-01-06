陳以恆首場大型個人演唱會 坦言準備過程緊張刺激

記者周毓洵／臺北報導

臺語金曲歌王陳以恆首場個人專場演唱會「陳以恆2026《起飛 Take-Off》Taipei Concert」將於1月30日晚間8點在SUB LIVE登場。這不僅是他奪下金曲獎「最佳臺語男歌手獎」後的首場演出，更是人生第一次的大型個人專場，對他而言意義非凡，但也坦言準備過程緊張又刺激！

談到演唱會主題，陳以恆以「旅行」與「飛行」作為核心概念，將專場命名為《起飛Take-Off》。他分享，飛行象徵一段暫時與世界斷線的狀態，就像飛機被鋁片包覆、穿越雲層與四季，「在雲上，時間好像不一樣了。」他也幽默補充：「或許就是因為這樣，『鋁』跟『旅』才會發音一樣吧。」笑語之中，藏著他一貫細膩的世界觀。

陳以恆表示，自己其實很珍惜這些與外界隔離的時刻，「那是一種在時間之外的時間。」這樣的狀態，與他拿下金曲獎的專輯《罐頭塔》所描繪的封存、錯位感不謀而合，因此《起飛Take-Off》可說是《罐頭塔》意象的延伸。他形容，這場演唱會就像邀請觀眾一起登機，暫時離開日常，進入他的音樂世界。

奪下金曲獎後被外界封為「新銳臺語歌王」，陳以恆坦言並沒有因此感到太大壓力，「只是每次被這樣叫，還是會有點害羞。」他笑說，最讓他意外的不是親友的反應，而是大樓管理員突然認出他來。至於生活中最實際的改變，他幽默表示：「經紀人現在逼我做事時，會一直說『欸！你歌王餒』，好像更不能偷懶了。」

今年同時入圍金音獎、接連站上不同音樂典禮舞台，陳以恆用一貫的幽默感總結：「一次有拿獎回家，一次拿到可以幫助我不駝背的『挺胸衣』，都算很有收穫。」談到演唱會準備進度，他坦言目前已經忙到分身乏術，「光是練自己要唱的歌就快來不及了，還想邀請嘉賓，真的很苦惱。」首次專場在即，他也直言心情既緊張又期待，希望能把這些年的累積，完整而誠實地呈現在舞台上。

陳以恆即將在1月30日登上SUB LIVE，舉辦出道以來首場個人專場演唱會《起飛 Take-Off》。（持之音提供）

陳以恆演唱會概念從飛行與時間的意象出發。（持之音提供）

首次大型專場倒數，陳以恆全心投入排練，期盼在舞台上呈現最誠實也最完整的自己。（持之音提供）