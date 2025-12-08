陳以文陰狠使壞摔鳥 《大濛》哼唱淫穢小調壓迫感爆棚

電影《大濛》上映兩周，「特務組」陳以文（右）和蔡昌憲的角色引起討論。（華文創提供）

電影《大濛》上映兩周票房持續升溫，本周將突破3千萬，片中各角色也掀起討論，像是由陳以文及蔡昌憲飾演的特務頭子范春及下屬二雄，三金得主吳念真看完電影後就罕見在社群發文，提到陳以文的角色直呼：「不但沒有受到任何報應，甚至還讓他平安過日、富貴晚年！這是在這樣的時代裡，這部電影最心痛也最誠意的交待。」

「反派專業戶」陳以文一登場，光眼神就令人不寒而慄，在火車上狠摔小鳥、邊笑邊哼浙江淫穢小調羞辱人，直接帶出角色強烈壓迫感，蔡昌憲也透露：「以文哥唱完後，全車的人都會唱了，你就知道聲音的穿透性和給人家洗腦的感覺多厲害！」

柯煒林（下）被陳以文拖住跨坐壓制，除了激烈拉扯還要死命抵抗陳以文開槍。（華文創提供）

相較陳以文的強大氣場，蔡昌憲在片中面對陳以文甚至會緊張手抖，在準備角色期間，蔡昌憲坦言一度把陳以文幻想得很可怕，有次兩人在金馬活動上相遇，他當晚竟做了惡夢，但跟陳以文合作後感受到極大反差，忍不住強調：「本人真的非常NICE，還會揪我去吃飯，是非常好的哥哥！」

兩人在詮釋特務角色上，不只在眼神動作下足功夫，連特務的背景、心理狀態都認真做足功課，陳以文透露開拍前導演陳玉勳介紹一本退休特務谷正文的書給他，「書裡有些害人的方式，也有生活百般無奈中，處理這些事用淫言穢語創作歌曲，讓自己排解心理苦悶，我朝這方向賦予范春更多特色，而不是單純讓人害怕或凶狠而已。」

蔡昌憲和陳玉勳討論角色時，也替二雄設計了搶眼的「北野武」式眨眼動作，他透露事先有看日本電影《淺草小子》觀察柳樂優彌來揣摩角色，平時在家不斷練習，後來即便下戲後，面對緊張事物都還是會不自覺眨眼，入戲相當深。

