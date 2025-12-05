陳仲祺：影視製作受多變數牽動 週休三日需量身打造彈性制度

【記者蔡宜儒/臺北報導】「週休三日」提案在公共政策網路參與平台順利突破連署門檻，引發全台社會熱議。從企業界、勞工團體到產業工會，各界圍繞台灣長期高工時問題展開深度探討—據國際統計數據顯示，台灣工時多年位居全球前段班，今年更高居全球第5，凸顯工時制度與勞動環境的調整緊迫性。勞動部已明確表示，將在12月7日前正式回應此案，使該議題成為當前最受關注的勞動政策焦點。

圖說：從天候到檔期，影視工時難切三日制？陳仲祺：工時優化與效率提升可並行但需台灣版解方推動。

在此背景下，台北市影音節目製作商業同業公會首度公開表態，強調影視音產業因「高度專案性、跨時段協作、人力結構靈活」的獨特性，工時制度調整將對產業生態產生深遠影響。

理事長陳仲祺指出，不同於常規辦公型工作，影視劇組拍攝受天候、場景預約、演員檔期與設備租期等多重變數制約，單日延誤即可能牽動整體製作節奏；而後製環節的剪輯、調光、音效與特效製作，更需長時間的素材確認與版本迭代，耗費大量人力成本。「若直接推行週休三日，影視產線將面臨排程重組、預算攀升與製作周期拉長等現實挑戰。」他強調，產業並非排斥工時改革，而是需要一套契合專案特性的彈性工時制度，「既能保障從業人員身心健康，也能避免創作品質因時程壓力打折扣。」

公會總幹事蔡富丞進一步說明，近期國外「週休三日」的正向案例頗具參考價值—英國61家企業實驗顯示，該制度不僅讓員工壓力下降、離職率減少57%，企業營收更平均增長38%；日本微軟推行後，勞動生產率同比提升近40%，員工滿意度高達92%。「這些案例證明工時優化與效率提升可並行，但台灣影視業的人力結構更特殊。」蔡富丞指出，產業內技術人員與自由工作者占比高、流動性強，目前已面臨人力緊缺困境，若制度調整過快、配套措施不足，可能加劇人力缺口，甚至影響產業穩定。他建議，產業需同步加速導入AI輔助製作工具、建立科學化排程體系、推動工作流程數位化，「以技術升級與管理優化彌補工時縮減帶來的產能影響，實現勞權保障與產業發展的雙贏。」

陳仲祺理事長也補充指出，影視作品從企劃、拍攝到播出，週期往往橫跨一年以上，若工時調整導致拍攝期、後製期延長，相關政府部門應同步調整產業補助標準、項目審核期程與計畫時程規劃。「我們呼籲主管機關與播出平台，在政策制定初期即與產業展開充分溝通，讓製作端擁有合理的時程彈性，避免創作空間被過度壓縮。」

公會強調，隨著勞動部回應日期臨近，「週休三日」政策即將進入具體討論階段。影視音產業的工作型態、人力結構與創作節奏，與其他產業存在本質差異，亟需在政策框架中被充分考量。「工時改革是全民共識，更是產業升級的契機。」陳仲祺總結，若能在制度設計、技術賦能與管理優化上同步發力，週休三日不僅能帶來更健康的工作環境，更能為台灣影視內容打造更永續、更具國際競爭力的創作基礎。

台北影音公會表示，未來將持續向政府與相關單位反映產業特性與合理需求，同時推動業界達成共識，陪伴影視創作者共同應對制度變革帶來的挑戰與新契機。