陳伊錯愕「被退隊」 樂天球團回應：非無故中止合作
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls「樂天女孩」20日公布五位成員離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆。其中，陳伊於21日發文中寫到「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕 」，疑似退隊並非本意，對此樂天也做出回應。
被釋出的五人中，僅有陳伊一人針對離隊發文，她開頭就先向球迷致謝，也很抱歉沒辦法跟大家繼續走到最後：「雖然我不支持以銷量來衡量一個人的價值，但也謝謝大家大力支持我的周邊桌曆。」收到退隊的消息，自己也相當錯愕，但承諾會在其他地方與大家見面。有粉絲留言擔心是否還能拿到絕版桌曆的簽名，陳伊也笑回：「來簽 明年還自己出。」
被問到五位啦啦隊成員是否屬於「被釋出」狀態時，球團回應指出，相關決策為綜合評估的結果，且在公告前已於球場當面告知本人。由於啦啦隊採一年一約，合約已於去年12月31日期滿，因此相關調整屬正常約滿流程，而非無故中止合作。此外，球團表示近期正專注於選秀作業，並將於三月底開季前公開新球季的樂天女孩名單。
五位被釋出的女孩中，嘎琳因去年7月遭瞎傳私會某百億富商，對娛樂圈心灰意冷的她，當時就決定和樂天合約結束後正式退隊，9月發表最後一篇貼文後便再無更新近況。Dora小葳葳則是去年6月遭影射是富商小三，當時她回應：「我始終記得，那些在風雨中依然選擇相信我的人」，不過並無就此神隱，仍常常在社群更新貼文。
