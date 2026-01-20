陳伯彥：日曬加飲食 促進血清素

GoodMood中樞生技創辦人陳伯彥。（趙雙傑攝）

想放鬆，心情卻總是緊繃嗎？其實，每個人都應該為自己存一份「血清素存摺」。GoodMood中樞生技創辦人陳伯彥說明，血清素如同身體的「情緒調節器」，要促進分泌血清素，除了可以透過運動釋放激素，也建議每天日曬約15分鐘；同時適量攝取如香蕉、火雞肉等含有色胺酸的食物也是重要關鍵。

陳伯彥參與旺旺中時媒體集團舉辦「預防醫學 心世代講座」說明，血清素是一種神經傳導物質，白天能協助維持愉悅與專注，夜晚則轉化為褪黑激素，參與睡眠節律調節；不過要當心，一旦分泌不足，情緒與作息便容易失序。

如何察覺自身是否出現「心靈求救訊號」？陳伯彥指出，若長期出現入睡困難、半夜易醒，或情緒波動劇烈，甚至食慾異常，或對原本喜愛的活動提不起勁，未必是心理疾病，更有可能是血清素存量不足的警訊。

陳伯彥將大腦比喻為一座精良的工廠，攝取足夠的色胺酸，有助於大腦合成血清素。他解釋，當色胺酸進入體內後，會先代謝成5-羥色胺（5-HTP），緊接著，再經由維他命B6的催化，轉化為血清素。其中，維生素B群在神經穩定與睡眠品質中扮演關鍵角色；B6參與血清素生成，B12則與褪黑激素調節相關，兩者相互配合，有助降低焦慮、支持神經系統正常運作，是人體中重要的營養素。

陳伯彥強調，心理保健的重點並非要人們永遠不難過，而是讓自身擁有足夠的情緒韌性。在情緒低谷時，仍能穩住內在節奏，找到前行的力量；而建立「血清素存摺」，正是現代人面對高壓生活、守護心理健康的重要關鍵。（陳瑀倫）