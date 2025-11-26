陳佩琪不忍了！批賴清德1.25兆軍費：2027年開打 武器2030年到？
總統賴清德今（26）日宣布國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪發文質疑。
陳佩琪臉書26日發文：「先生在家除上網跟AI學習外，還會花時間把他在北所唸過的書、不懂的都查過一遍，此外也花很多時間在研究官司上，他常跟我這是一場不對等的司法戰爭，民進黨傾國家的資源對付他…去年檢察官拿一張寫著『貪汙治罪條例』、完全沒有事由的搜索票來家裡搜索，然後把他抓去問個幾天幾夜的，廉政官可以先問你一個上午，然後數個檢察官接力上場，一個人算問你四小時好了，三四個人加起來可以耗掉你12小時，你喊很累要休息，可以啊，讓你休息，明早再問，就讓你睡在冰冷的偵訊室地板上，他們自己回家睡；我再問吃飯呢？他說當然不會讓你餓著啊，麵包加含糖飲料，一個麵包吃不夠，你要幾個都有，三餐讓你這樣吃，包準哪天低血鈉、腦水腫，可以進醫院永遠休息了。」
陳佩琪指出：「這麼多人拿著國家的薪水對付一個人，這是一場不對等的司法戰爭，拿京華城案押他去問，他說沒介入、不知道都委會審議結果，看問不出他們要的，就改問你政治獻金案，沒講出他們要的答案，就羈押他一年，再加禁見，看你在那小小牢房何時會投降…賴總統你說你都沒介入司法，此話當真嗎？那我就問你，台灣司法為什麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官， 都要幹這種事才行？」
陳佩琪強調：「今天驚悚的消息…我們的總統跳過立院審查，用特別預算舉債買武器，然後斬釘截鐵說2027肯定打台灣，然後說2030後武器才會來？原來所謂的特別預算是完全不需經立法院審查，通通是總統說了算？自己的國防支出竟然是先投書外國媒體、先跟外國人報告？這種沒經過國會同意的支出，是民進黨自己要出錢嗎？」
陳佩琪大酸：「那天上許甫節目前，先生要我別再嘴他了，但引用你們議員的名言總可以吧：『假道德、超超超超級蠢…』、『我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，我真的白眼翻到天花板去…』。不久前有個你們的民意代表私下說：『很多人問為什麼會有這麼多人昏倒在總統面前啊，這是因為啊…因為啊… 因為他就是個昏君啊…』。台灣人真的好悲哀，選了這麼一位領導人，真的想哭…（那天強迫先生跟我去大安森林公園散步，經過一整年的社交剝奪，期間又有至親遠離的苦難，可以感受到他心中的不平與苦悶，提醒他自拍時來點笑容吧，但他總是笑不出來…）。」
