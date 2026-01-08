陳佩琪不忍了！爆柯文哲「私下討錢模樣」：花我錢還不給問？

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，至今仍在審理中；檢方先前追查金流時發現，柯妻陳佩琪曾多次用ATM存入大筆現金，其中還包括台北市政股便當會當天，成為檢廉偵調重點之一。對此，陳佩琪今（8日）發文揭露整個過程，更稱柯文哲自從卸任台北市長都沒收入，要用到錢都是乖乖向她報告，「花我錢還不肯給問，以我個性，早就把他掃地出門了」

陳佩琪發文透露，柯文哲過去幾年凡是請客吃飯要用到錢，「總是會乖乖在我前面立正站好、跟我報告錢要用去哪裡，除報告外，還得接受我這老婆的質詢、盤問，這合理啊，花我錢、難道還大牌到不給問？花我錢還不肯給問，以我個性，早就把他掃地出門了XD…」她還憶起，當年投資時賠掉50%以上，某天「滿江紅」對帳單寄到家裡，柯文哲發現後一副哭喪臉說，「佩琪，你不要亂投資、賠到把我們家都賣了…」陳佩琪雖然內心焦慮，但仍安慰老公，「別擔心啦，只要你不跟別的女人跑了，再怎麼樣我一定養你啦」。

廣告 廣告

爆柯文哲「私下討錢模樣」：早把他掃地出門！陳佩琪放話：我一定養你啦

陳佩琪（右）分享與柯文哲（左）私下相處模式。（圖／翻攝「陳佩琪Peggy」臉書）

話鋒一轉，陳佩琪提到，2020年股票市場直直落，她眼見基金帳戶扣到快見底了，某天趁休假時去ATM存錢給小孩，「可能沒看好黃曆日子吧，市府在3月10日開市長、議員便當會，而我這笨蛋竟在3月18日跑去存款 ，結果就是這樣，先生成了拿人家錢的犯罪嫌疑犯，還因此被抓去關了一整年。」後來因有名嘴稱辦公室很可疑，檢方也以貪污嫌疑重大為由申請搜索票，令陳佩琪不解，「我們買辦公室，是要怎麼跟賄絡連在一起？夫妻倆看了搜索票，還為此爭執不休」。

當時柯文哲表示，北檢的意思是「沈先生和李X鐸是舊識，而李X鐸和辦公室的租客是合夥投資人，藉租客給租金來行賄」，不過陳佩琪看到搜索票上寫的是」柯文哲買辦公室沒付錢，是沈先生想藉由李X鐸幫忙付錢」，令她相當不滿。陳佩琪強調，當時購買辦公室距離搜索不到3個月，「若北檢叫我去問，憑當時我的記憶力，我在哪一天、 哪一刻、去哪家銀行、匯了多少錢出去、最終給仲介多少費用，我都記得清清楚楚的，但北檢竟連問都不問，就騙票來搜索，理由還讓人看了摸不著頭緒，請北檢以後要瞎掰理由，功力要更精進才行！」

爆柯文哲「私下討錢模樣」：早把他掃地出門！陳佩琪放話：我一定養你啦

陳佩琪（左）感嘆，某天存款時剛好碰到台北市府的便當日，竟導致柯文哲（左）被抓去關1年。（圖／民視新聞資料照）

最後陳佩琪感嘆，今早去銀行原本打算幫媽媽申請被北檢搜走的存摺，「母親94歲高齡了，出門不方便，想說拿她雙證件、印鑑章去申請一本新的， 但銀行說按規定、不行就不行， 氣不過就回來發臉書了…」對此，陳佩琪怒喊話北檢，「你們存摺也搜去一年半了，想必前前後後用放大鏡看過無數遍了，能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎，拜託您們了…」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：爆柯文哲「私下討錢模樣」：早把他掃地出門！陳佩琪放話：我一定養你啦

更多民視新聞報導

女童被蔡英文大讚：未來當總統不是問題！畫面震撼5萬人

日議員石平哽咽了！挺台竟遭制裁「淚談中共1黑歷史」

小北百貨驚見「簡體字作業袋」！急宣布「全台門市下架」

