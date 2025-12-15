陳佩琪代夫出征？2026選戰民眾黨提名跑最快 黃國昌笑：最高機密

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（15）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，對外詳盡說明民眾黨備戰2026年地方選舉的布局進度與提名策略。他指出，民眾黨目前在議員提名節奏上居各黨之先，並同步回應外界關注的新北、宜蘭選情及黨內協調問題，強調民眾黨將維持開放討論、尊重多元聲音的政治文化。

在2026年地方選舉布局方面，黃國昌表示，民眾黨採取「先易後難」策略。（圖／方炳超攝）

在2026年地方選舉布局方面，黃國昌表示，民眾黨在議員提名進度上，是所有政黨中最快的，並採取「先易後難」策略，接下來將進入可能需要初選的選區，下一波提名預計一次超過10個選區。

黃國昌進一步透露，民眾黨已徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，後續將由立委張啓楷接棒布局；至於新北市長選戰，黃國昌坦言，「黨主席徵召自己好像也有點奇怪」，並宣布將於本月27日在新北市舉辦應援活動，且「售票0元」，「要的不是動員，而是希望要來支持我的群眾」。

針對黨內其他立委未來選動向，黃國昌表示，是否徵召林國成參選縣市長仍在評估中；至於外界關注醫師陳佩琪是否投入2026選戰，他則笑稱「這是本黨最高機密」。

此外，針對黨內多元聲音的協調問題，網友詢問如何與台中市議員江和樹等黨內不同意見協調，黃國昌表示，江和樹是心直口快的人，他也不會因為黨內有人罵過自己，從此楚河漢界不相往來，強調民眾黨可以讓所有黨內的人暢所欲言、是走公平政治的政黨。

