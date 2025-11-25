陳佩琪做菜照遭檢視廚房細節 童仲彥批「為黑而黑」

前台北市議員童仲彥在最新一集「阿童之聲」節目中,為陳佩琪抱不平,批評網友對柯文哲出獄後陳佩琪做菜照片的負面評論。童仲彥指出,柯文哲出獄後,陳佩琪用心準備一桌菜餚,卻有「青鳥蟾蜍」批評照片角落的廚房環境雜亂,包括鍋碗瓢盆堆積、餐巾紙垂落等細節。

童仲彥分享自己太太在他服刑期間的會客菜經驗,公開2022年7月12日的菜單,包括無水番茄牛、十顆大番茄、糖醋魚、豆苗蝦仁、日式叉燒、口水雞、桂圓核桃蛋糕等豐盛菜色。他強調真正會做菜的人都知道,最辛苦的不是做菜,而是事後清理廚房,質疑「為什麼要把廚房打掃乾淨才可以出來吃飯?」他也反問主張女權價值的人士「為什麼做菜的一定要是女性」。

節目中,童仲彥以「外役監的八德第一講」為題,針對近日花蓮監獄無人機空投事件,透露舊八德外役監的管理鬆散情況。他使用Google街景圖證明,八德外役監與民房距離極近,只有鐵絲網圍籬,「要什麼東西隨便丟進去就有」,根本不需要空投。童仲彥指出,當時連火鍋料、威士忌整瓶、刈包數十個、各品牌洋菸都能送進監獄,車子甚至可以直達農作組。

童仲彥也提到魏應充在八德外役監種菜期間捐贈脫水機,並將農作銷售額從月銷1.4萬元提升至6萬多元,改善了菜種品質。他強調現在新八德外役監已經戒備森嚴,但台灣司法問題在於正義未能彰顯,對比詐騙集團成員15萬元就能交保,柯文哲卻被關押一年且無新證據,批評司法不公。

