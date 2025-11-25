陳佩琪公開柯文哲北所讀書筆記 淚謝小草陪伴撐過風暴

民眾之聲《言之有午》今（25）日，邀請台灣民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪。這是陳佩琪睽違逾一年後首度接受專訪，她也在節目中首度公開柯文哲於北所期間撰寫的十餘本筆記部分內容，並轉述他在歷經長期羈押後與隨身電子監控，目前的身心狀況。

陳珮琪睽違一年後接受專訪。（圖／台灣民眾黨提供）

陳佩琪在節目一開始就透露，出門前柯文哲特別叮囑要她務必代為向「小草」們與支持者問候，「他說，這整整一年來，支撐他撐下去的真正心靈動力，就是來自小草與支持者的相挺。」

談到柯文哲出所後的適應狀況，主持人許甫以「男生當兵退伍後常需要一段時間恢復」為例，詢問柯文哲是否也出現類似情形。

陳佩琪回應，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態。她說，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？其實不是不想，而是他真的需要時間。」

許甫也補充，或許在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。

柯文哲在看守所的讀書筆記。（圖／台灣民眾黨提供）

節目中陳佩琪展示了柯文哲在北所購買的信紙，那是柯文哲在羈押期間所做的筆記。她說，這些筆記本總共有大約十本，每一本都是密密麻麻的字跡，「他寫字很醜，大家都知道，但這些字每一筆都是他自己寫下來的。」紙上劃掉的地方，更是他學習過程的痕跡，「劃掉代表他已經查過，也真正理解了。」她強調，柯文哲看書不是隨便翻過，而是會把知識「化成自己的東西」，反覆理解、整理、吸收，「這十本筆記就是最好的證明。」

陳佩琪強調，外界炒作「兩個太陽」是完全不理解柯文哲的個性。「以他亞斯伯格、比較自閉的特質，他根本不會去觀察誰跟誰講話比較多。」她說，在柯文哲心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。

