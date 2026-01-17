陳佩琪再發文批賴清德 柯文哲：下次帶她出門省麻煩

政治中心／綜合報導

柯文哲妻子陳佩琪今天現身台北吳興市場，陪同黨內松信議員擬參選人許甫掃街，被問到日前在臉書喊話，要北檢查賴清德財產申報，原因賴清德累積捐贈金額太高，今天柯文哲南下輔選也回應，未來會把陳佩琪帶在身旁，以免一直發臉書製造麻煩。

柯文哲妻子陳佩琪：「婆婆每次先生回去，也是煮貢丸湯。」

吃貢丸吃的津津有味，即便先生不在身旁仍心繫著柯文哲，陳佩琪首次合體許甫掃街拜票，但這個人氣完全壓倒主角。

民眾vs.民眾黨松信議員擬參選人許甫：「建議不要把佩琪姐姐，你要把你的名字也寫上去，大家才知道。」

被民眾溫馨提醒，許甫尷尬點點頭，不過日前柯文哲才透露陳佩琪要出去找工作，未來規劃已經有目標了嗎？

柯文哲妻子陳佩琪：「我先生情況穩定之後，他身體穩定之後，我覺得才有心力想要再找一個，比較時間更多的投入，我醫師的醫療工作裡。」

強調會繼續深耕醫界，但有些話是不吐不快，陳佩琪引用國策顧問林逸民的話，說賴清德捐款金額累積至今已經1.2億，質疑捐贈金額超過夫妻所得，喊話北檢趕快查明，也有網友留言提醒，有選舉補助款，還反嗆是不是忘了柯文哲買商辦4300萬，也是用選舉補助款。

柯文哲妻子陳佩琪：「要嘛對總統比較禮遇，你就要傳他去問，不然你也去搜索去羈押，王子犯法與庶民同罪，司法應該要同一個標準，（北檢）他們都不回應也不反應，那當然期待他們有所動作。」

前民眾黨主席柯文哲：「我下次會把她帶出門，免得我不在她就寫臉書，製造我的麻煩。」

台北市議員（民）洪健益：「人不要臉天下無敵，如果你想要合理化柯文哲行為，我個人認為你想太多了，陳佩琪陳醫師當你們要說別人時候，是不是應該深切檢討自己。」

本以為能和妻子南北分進合擊，但為了避免陳佩琪過度「活躍網上」，帶在身邊以免胡亂發言。

