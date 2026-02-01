陳佩琪再發文「網狂問橘子」 她喊精彩：問律師可不可以po

陳佩琪回應網友，透露早就寫了一篇長文談許芷瑜。（翻攝自臉書@陳佩琪）

民眾黨創黨主席柯文哲身陷司法爭議，其妻陳佩琪屢次發文痛批並賣慘，企圖讓小草為其衝鋒陷陣。陳佩琪今日再發文抱怨，孰料網友根本不關注她的貼文內容，頻頻問下落不明的「橘子」許芷瑜，結果她表示，「其實寫好了好長好長的一篇了啦，但先生和她不能聯絡，我和先生又是夫妻住在一起，我問律師可不可以PO，很精采囉！」

陳佩琪今（2月1日）指出，柯文哲去黃國昌的競總成立大會，「假日閒閒沒事， 就和大家隨便聊聊…」。台灣是廢除警總，「但以民進黨這種沒證據就來搜索、抓人的手段， 和過去有警總時代有何不同？果然活成和過去國民黨一個樣子了，抓人取供， 然後再押人逼供」。

廣告 廣告

陳佩琪如過往貼文一般，痛批執政黨用媒體推波助瀾，再用偵查不公開恐嚇當事人閉嘴，「好像只有名嘴和媒體能罵，我們澄清就是串證和違反偵查不公開，導致那段時間我們是百口莫辯、只有束手就擒的份…」。最後也感謝「小草」1年來的聲援，他們夫妻倆永銘於心。

對此，有網友質疑「寫這麼多廢話怎麼不寫橘子？她才是關鍵啊」「要不要來寫一篇『橘子專欄』？」，=陳佩琪表示，「其實寫好了好長好長的一篇了啦，但先生和她不能聯絡，我和先生又是夫妻住在一起，我問律師可不可以PO，很精采囉！」

面對網友頻問許芷瑜，有網友問「橘子回來了嗎？」陳佩琪回應「我們不能聯絡，問北檢啊」。至於有人質疑「寫臉書能交換什麼？不如叫橘子回來換清白吧！」陳佩琪則稱「我可以跟她聯絡嗎？怎麼聯絡法啊！阿北是不行啦」

網友嘲諷表示，「不從醫可以去當編劇，對了，橘子寫了嗎？」陳佩琪指出，「因為被禁止不能聯絡，律師說內容無疑慮的話，我就PO出一長長長文出來」。其他人也稱「扯了那麼多，我只想知道公務員在辦公室收錢合不合法？這個你敢回答嗎？我相信你不敢」「不要把醫生的專業，跟你們混為一談」。

柯文哲、黃國昌昨日陪同議員參選人到南門市場發春聯，突有1名自稱「柯文哲學妹」的女子上前陳情，有網友發現女子現身前，黃國昌向鏡頭外「挑眉」，如同「使眼色」後女子就出現。對此，有網友說「黃國昌昨天弄妳老公，妳沒想法？」陳佩琪回應，「怎麼弄啊？我跟國昌老師有賴（LINE），你跟我講，國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」。

更多鏡週刊報導

「電子腳鐐羞辱柯文哲夠本」 陳佩琪曝被充電線摔到雙腿瘀青

洩公務員個資／石明謹分析陳佩琪恐涉《刑訴法》 四叉貓：還好柯文哲沒選上總統

洩公務員個資／陳佩琪自爆偷看柯文哲電腦的搜索票 強調沒看women檔案夾