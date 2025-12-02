陳佩琪再發聲 柯文哲：去搜索賴清德親友絕對比我們家精彩

陳佩琪轉述柯文哲說：「也去賴清德家搜索一遍（他案底也不少啊），跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多」。（圖：陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴，歷經羈押1年交保，柯文哲妻子陳佩琪經常在臉書分享他的生活近況。陳佩琪今（2）天表示，柯文哲說「去賴清德家搜索一遍（他案底也不少啊），跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多…。」陳佩琪痛批，民進黨真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天。

陳佩琪今天上午在臉書發文寫道，柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，跟一個月前相比， 大家是否覺得柯文哲氣色改善多了？拍幾張跟前些日子視角相同的相片，拍照前柯文哲很體貼說要幫忙整理廚房，並稱捨不得她再被罵。柯文哲常「怪她」一直煮， 他就一直吃， 回來後已經胖了兩公斤，且還在持續增加中。

陳佩琪指出，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。這幾天陪柯文哲坐在電腦桌前看一些卷宗，也找出當初來搜索的那份理由書，接續會讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度，說是兵分54路搜索54個地方， 有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來法律還可以這樣？

陳佩琪續指：「這份搜索理由我曾被（檢察官）姜長志叫去問時問過他， 他的回答是：『當然有理由啊，但不跟妳講。』現在我原文都看到了，往後陸續寫出來分享大家，絕對精采絕倫，大家拭目以待，也期待寫出這種東西的人出來回應…」陳佩琪怒罵：「民進黨真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天。」

◆任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。