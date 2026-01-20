陳佩琪再點名賴清德 第n次喊京華城21世紀冤案

前民眾黨主席柯文哲的太太陳佩琪一直認為京華城是21世紀冤案，並再次點名總統賴清德。（圖片來源／柯文哲臉書）

前民眾黨主席柯文哲的太太陳佩琪今（20）日發文稱，京華城是21世紀的冤案與奇案， 「審級制度」是什麼？是誰操弄的？多期待法務部長鄭銘謙出來回應，「不回應我只好再點名賴總統了...。」

陳佩琪表示，京華城容積率的通過，是獨立在台北市政府外的都委會委員討論後通過的，全程公開上網，且LIVE 線上同步直播。

廣告 廣告

陳佩琪指出，檢察官要是不滿結果，就直接羈押都委會委員去問就好了，「現在反倒通過的人沒事，而是羈押我先生一年不放？」

針對檢廉根據當時檢察官林俊言的指示，兵分5、60路搜索，有的搜索處甚至和他們一點關係都沒有。

搜索票貪汙嫌疑起訴書消失了，批法官搜索票未查證

陳佩琪不平地稱，搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑(起訴書上都消失了)，法官不知有沒有跟林俊言查證其真實性，「就兩眼一閉，都核准、放行了…。」

陳佩琪也批評，檢察官和法官把柯文哲當成「賤人賤狗」、「豬狗不如」，搜索票上瞎扯幾句，法官就簽核了，她不相信法官在搜索票上的功用僅是橡皮圖章用而已，完全不需查證上面寫了什麼，。

「搜索柯文哲的理由，法官有向林俊言求證過嗎？ 還是柯文哲就是賤人、賤狗、賤命， 搜他、押他、踹他，隨便你們高興？」

陳佩琪措詞強烈地表示，2024年8月30日起，羈押、延押，抗告駁回的戲碼一直反覆上演著，演到最後，大家累了，法官不想演、也不要演了， 就直接說「尊重審級制度」羈押。

民進黨說謊和呼吸一樣自然，要一直寫到民進黨下台

陳佩琪質疑，「審級制度」是什麼？是誰操弄的？有人說是「高層」啦？民眾黨主席國昌帶領的抗爭活動中，多次提到鄭銘謙這個名號，講到我都會背了，由於鄭不回應，她只要再點名賴總統了。

陳佩琪稱，民進黨極盡可能地羞辱我們，想要讓全球的人知道你們手段有多高竿、有多兇殘，「而我們有多悽慘嗎？ 那沒問題啊，我把我們的悲慘遭遇公布給全世界的人看…。」

陳佩琪並痛批，什麼時候民進黨說謊已經跟呼吸一樣自然了？她並連說了三次「台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度。」她也會一直寫到「我進棺材的那一刻為止，寫到民進黨下台的那一天才停…。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

寒假旅遊小心國內外疫情 腸病毒未歇、出國「這些疫情」不可鬆懈

西班牙高鐵對撞 至少40死 10多年來最慘重傷亡

楊瓊瓔與江啟臣爭接班基層怕翻盤 藍委曝她要給抬轎者交待

