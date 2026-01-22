陳佩琪再PO搜索票直呼「有夠衰尾」 喊查賴清德基金會更精彩百倍

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪因公開廉政署人員個資引發爭議，今天再貼搜索票質疑檢調辦案，直呼「我實在是有夠衰尾的」。（資料照／王侑聖攝）



前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前公開廉政署人員的個資，並表示資料是查看柯文哲電腦取得，隨即引發外界爭議。她今天（22日）再度在臉書公開搜索票內容，質疑檢調辦案方向，並直言「我實在是有夠衰尾的」，更點名「怎麼不去查賴清德的基金會，一定更精彩百倍」。陳佩琪表示，相關金流早已被查核，卻仍成為搜索依據，讓她對整起調查感到難以理解，並批評民進黨「為了不失去政權，果然把自己活成228時代的國民黨」。





陳佩琪指出，搜索票所列相關事證多達數十項，與夫妻相關的僅一欄，內容為「眾望基金會資金彙整表」，指稱該基金會自111年11月起，「陸續有首X建設、X泰建設相關公司，以捐贈名義匯入500萬元、450萬元之事實」。她質疑，僅憑這樣的資料就將柯文哲羈押1年，並反問檢調為何不查賴清德的基金會，「一定更精彩百倍」。

廣告 廣告





她也同步貼出搜索票中「搜索之必要性與合理性」段落，內容提及夫妻「除清償原住所房屋抵押貸款2,000萬元外，渠等金融帳戶自109年3月18日起至卸任後113年5月17日止，存有來源不明現金697萬元，另於113年6月25日未向銀行貸款，以自有資金4,300萬元購入臺北市中正區林森南路XX房屋」。





搜索票內文續指，「而該棟房屋為X業股份有限公司所在地，該公司股東李X鐸，為犯嫌沈慶京之好友，往來密切，不無透過此房，以XX公司向犯嫌柯文哲承租，使犯嫌柯文哲得獲有來自犯嫌沈慶京之款項。另參以其夫妻年收入約546萬餘元，上開現金存款、購屋資金等情，與其收入顯不相當。為瞭解犯嫌柯文哲犯罪全貌…認有必要搜索其辦公室及住處」。





針對金流爭議，陳佩琪直呼「我實在是有夠衰尾的」，並說明當時醫院獎勵金、年終及考績獎金入帳後，便依往例分批存入子女帳戶，且三名子女一視同仁，自己也不知為何在市府便當會後數日存錢給小孩。她並引述調查局2024年10月回覆北檢的函文指出，相關帳戶「與本案政治獻金或相關廠商尚無可疑資金往來關係」。陳佩琪感嘆，「國家機器動起來，真的是有夠可怕的」，並批評民進黨「為了不失去政權，果然把自己活成228時代的國民黨」。（責任編輯：王晨芝）

