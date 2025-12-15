陳佩琪出戰2026縣市長選舉？ 黃國昌笑：這是本黨最高機密

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨近日積極布局2026選舉，民眾黨主席黃國昌表示，日前已徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，接下來預計徵召立委張啓楷參選嘉義市長，而新北市長的部分黃國昌則說「黨主席徵召自己好像也有點奇怪」。至於被問到前黨主席柯文哲妻子陳佩琪是否會參選？黃國昌笑說「這是本黨最高機密」。

黃國昌今日接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，被問到2026地方選舉，黃國昌表示，民眾黨秉持「先易後難」原則，之後可能會進到需要初選的區域，接下來的一波提名會一口氣超過10個選區。黃國昌指出，目前已經徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，之後就是徵召張啓楷參選嘉義市長。

而黃國昌自己表態有意角逐新北市長，他表示「黨主席徵召自己好像也有點奇怪」，不過制度該怎麼走就怎麼走。黃國昌也提到民眾黨12月27日將在新莊宏匯廣場舉辦應援活動，「我要的不是動員，而是希望要來支持我的群眾」。

而主持人黃光芹問到，是否會徵召林國成參選縣市長？黃國昌表示要問林國成本人的意願，他上週五稱「再想一下」。至於外界關注前黨主席柯文哲妻子陳佩琪是否會參選？黃國昌則笑道「這是本黨最高機密」。

