陳佩琪列「金流疑點」槓檢調！嗆：比照對付柯文哲方式處理賴清德
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，日前交保重獲自由。他的妻子陳佩琪質疑檢調搜索標準不一，並列舉柯文哲當初遭搜索的「不法金流」細節，並要求檢調應以同樣標準審視總統賴清德。
陳佩琪今天（12日）在臉書發文表示，她看到有位教授說，「為什麼很多人都用想像在指揮檢調呢？他表示，檢調手上會找不到金流？那為何能在沒有初步證據的前提之下，跟法官申請到搜索票呢？」意思是被搜索的人都是有明確金流，所以檢察官才會寫搜索申請書，然後法官才會同意來搜索，她感嘆，「我們這種被兵分54路大搜索荼毒過的人， 是認為他講的理論基礎很好哇，在沒有初步證據下，能跟法官申請到搜索票的、一定有明確金流，然後法官才會同意，是這樣嗎？」
陳佩琪指出，檢察官在搜索申請書上列的不法金流，私人部分是「買辦公室和財力不符」、「2018年借兩千萬房貸打選戰、選後立刻還清」、「五年存款619萬給小孩」這三點；公務上則是「眾望基金會」有兩筆捐款，被列在貪瀆事證第33欄，說就是因為有這兩大部分不法金流，所以就有足夠理由兵分54路來大搜索？
陳佩琪說，賴清德20-30年捐了一億，又有那麼多壽險的保單價值，110年3月有購入土地房產、並全數持有，共花3280萬元，2025年就任總統後的財產申報，存款新台幣1125萬4024元，較上次申報增加約909萬元，又送小孩去學費高昂的美國留學，明顯財產來源不明，檢廉不用去搜索嗎？這還不包括早期爭議極大的南鐵東移案、收受建商政治獻金，以及台南市港尾溝溪疏洪道崩塌等。
陳佩琪表示，「反正不管事實如何，比照柯文哲先搜索再說」，這樣可突顯王子犯法與庶民同罪，請青鳥不用幫他解釋， 也不用來罵我，搜索票上的貪瀆事證， 在起訴書上都可以全數剔除，再由搜出來的東西編故事、做文章就行，就比照對付柯文哲一模一樣的方式處理賴清德就好了。
陳佩琪更說，大家都心知肚明， 民進黨這幾年來已經失去他們最初的創黨初衷了，這幾年來他們幹的狗屁倒灶的事情還會少嗎？「台南百工百業都可以做起軍火生意來了， 更不用說之前大家都能朗朗上口的口罩、疫苗、快篩、超思蛋的爭議了。」
