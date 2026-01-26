陳佩琪半夜慘摔瘀青！責怪：柯文哲腳鐐充電線害的

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，遭羈押1年後於去年交保獲釋，至今不時在個人臉書有感而發，持續為老公遭關押一事抱屈，陳佩琪昨（27日）晚間再度發文，聲稱柯文哲交保回家後，每到晚上八點就會陷入不安，因柯文哲需定期向監控中心回報，若忘記回報恐怕又會再被抓回去關，另外，陳佩琪也抱怨，自己被「柯文哲腳鐐的充電線」絆倒，導致身上出現一片片瘀青。

陳佩琪半夜慘摔瘀青責怪：柯文哲腳鐐充電線害的！擔心「一事」被抓回去關

陳佩琪在臉書心酸發文，每天晚上8點都會開始緊張。（圖／民視新聞資料照）

監控中心如影隨形 陳佩琪酸：靠近海邊就來電關切





廣告 廣告

陳佩琪在臉書心酸發文，指出柯文哲自交保後，每天晚上8點都會開始緊張，尤其當他外出不在身邊時，壓力更是倍增。儘管柯文哲已設定鬧鐘提醒，但有時因談話過於投入，仍會錯過回覆監控中心的時間。她語帶諷刺地表示「監控中心一向都很盡責，他一去中南部、車子一靠近海邊就馬上來電關切。」她坦言自己如此緊張兮兮，就是深怕哪天漏了回報，柯文哲會再度被抓回去關，並感嘆司法對待柯文哲的態度極其不堪。

陳佩琪半夜慘摔瘀青責怪：柯文哲腳鐐充電線害的！擔心「一事」被抓回去關

陳佩琪稱墊子腳鐐造成柯文哲（左）皮膚嚴重過敏，充電線還害她多次摔跤。（圖／蔡正元臉書）

腳鐐充電線成絆腳石 痛批司法「押人取供」如虐嬰





除了心理壓力，電子腳鐐也對生活造成實質困擾。陳佩琪指出，腳鐐不僅引起柯文哲嚴重的皮膚過敏，甚至讓他冬天連指紋都會磨平，為此還特別前往派出所更換為人臉辨識。而在深夜黑暗中，陳佩琪更數度被長長的充電線絆倒，摔得滿腿瘀青。回憶起2025年年初柯文哲首度保釋回家，陳佩琪無奈表示，丈夫當時被關押4個多月，因缺乏運動與日照，健康早已大打折扣。而後續又被追加關押9個月，身體狀況堪稱雪上加霜。身為醫師的她，更將「押人取供」比喻為虐待幼兒的「嬰兒搖晃症」，直言這種手法就像情緒管控不佳的照顧者，雖然外表不易察覺痕跡，實質上卻是「整死你且死無對證」的折磨。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：陳佩琪半夜慘摔瘀青責怪：柯文哲腳鐐充電線害的！擔心「一事」被抓回去關

更多民視新聞報導

北捷「禁用行動電源」出事就法辦 她怒批：因噎廢食

林宸佑共諜案爆「海馬士數據」外洩！周軒憂這一件事

黃國昌帶走機密是「不小心」？尚毅夫神預言曝光

