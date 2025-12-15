陳佩琪參戰2026縣市長？黃國昌笑回：本黨最高機密

黃國昌今接受《中午來開匯》節目專訪，透露民眾黨2026的布局，但對於是否遊說陳佩琪參選，稱是最高機密。《中午來開匯》提供



針對2026選舉布局，民眾黨主席黃國昌今（12/15）在專訪透露，議員方面，將一口氣推出超過10個選區；縣市長部分，除了陳琬惠、張啓楷，被問有沒有可能遊說前主席柯文哲的妻子陳佩琪出來，黃國昌嘆一口氣回應：「這是本黨最高機密」，接著哈哈大笑了幾聲。

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪。資料照。民眾黨提供

黃國昌今接受《CNEWS匯流新聞網》節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。談到2026選舉布局，黃國昌表示，民眾黨在議員提名是所有政黨最快的，以「先簡單後難」為原則，接著進入有可能需要初選的區域，若要辦初選，會開大門走大路、辦全民調，接下來的提名「會一口氣超過10個選區」。

至於縣長人選，黃國昌表示，目前已徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，之後是立委張啓楷，自己對新北市的說法沒有改變，但黨主席徵召自己有點奇怪，制度該怎麼走就怎麼走。他並預告，12月27日於新北市舉辦應援活動，門票0元。

外界好奇是否徵召立委林國成選縣市長？黃國昌表示，要看林國成的意願，上週他才問過本人，林國成說要再想一下。外傳準立委王安祥可能挑戰彰化縣，黃國昌說，沒聽過王安祥提起，應該是報派。

