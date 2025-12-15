陳佩琪參戰2026縣市首長？黃國昌笑回：最高機密

政治中心／楊佩怡報導

2026年縣市長選舉時間點日漸靠近，除了藍綠政黨積極提名適合人選外，民眾黨的選舉態勢、藍白合議題也成為外界關注的焦點之一。今（15）日中午，黃國昌在專訪中透露2026年在議員的提名上，一口氣將推出10個選區；至於縣市首長人選，目前已正式徵召陳琬惠選宜蘭縣長，主持人還追問有沒有可能遊說陳佩琪，對此黃國昌回應了。

黃國昌今（15）日中午上網路節目「中午來開匯」，當被主持人黃光芹詢問有關民眾黨2026選舉態勢，包括明朗的以及陸續會推出的。黃國昌先是指出，在議員提名的部分上，民眾黨是所有政黨最快的，「一波一波一波，先簡單後難，這是我們的原則」。第二，現在開始要慢慢進入「可能有初選的區域」，上週台中地方黨部回報說，有選區要辦初選，他也大方說那就辦初選，「開大門、走大路、全民調」，結果沒想到時間截止只有一個人登記，但黃國昌認為沒關係，他透露民眾黨接下來下一波議員提名，「一口氣會超過10個選區，我的步伐是很有節奏的」。

黃國昌指出縣市長部分以正式徵召陳琬惠，他透露「下一個應該是張啟楷」。（圖／翻攝自「中午來開匯」YT頻道）

接下來黃國昌續指縣市長部分，民眾黨已經正式徵召陳琬惠選宜蘭縣長，並透露「下一個應該是張啟楷」，他也指出自己的部分會比較尷尬，「黨主席自己徵召自己有點怪，但沒有關係，制度該怎麼走就怎麼走」。此外，他也分享12月27日在新北市會辦一個「為新北應援」的大活動，需要門票入場，為了人數控管，但門票售價0元、不要動員，希望大家是願意幫新北加油才來這個活動。

至於會不會遊說陳佩琪（上圖）出來選縣市長，黃國昌則說「這是本黨最高機密」。（圖／民視新聞資料照）

最後，黃光芹提問「林國成看板掛出來，是確定會徵召嗎？」黃國昌則回要看林國成的意願；他也提到上星期五（12日）在議場，他也把林國成拉到旁邊，跟他說：「國成你要幹嘛要跟我說，你要讓我知道你的心意，我才知道要怎麼處理」，林國成則說，要再想一下。至於，位列民眾黨不分區12名的王安祥是否有可能爭戰彰化縣？黃國昌回，「目前沒聽過他跟我提，應該全部都『報派』」，黃光芹繼續追問，「有可能會去遊說陳佩琪醫師？」黃國昌則嘆了一口氣笑回：「這是本黨最高機密」。

