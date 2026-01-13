陳佩琪參選2026？柯文哲鬆口：她不參選僅助選

民眾黨前主席柯文哲今（13）日赴宜蘭四結福德廟參拜，並為宜蘭縣長參選人陳琬惠助選。他在聯訪時透露，藍白合目前由民眾黨黃國昌與國民黨主席鄭麗文負責。針對黃國昌盼陳佩琪參選一事，柯文哲明確表示，陳佩琪會幫忙助選但不會參選。

柯文哲表示，陳佩琪在2026不會參選，只會助選。（圖／中天新聞）

柯文哲表示，目前黨主席是黃國昌，詳細的藍白合作細節應該由國民黨鄭麗文主席與民眾黨黃國昌主席商量。據他所知，雙方都已經成立對接團隊在處理相關事宜。至於外界關注陳佩琪是否在2026年扮演角色，柯文哲說：「陳佩琪是幫大家助選，那個沒問題，她不會自己去選。」

談到民眾黨主席黃國昌率團訪美一事，柯文哲指出，此行主要討論軍購案與關稅案兩大問題，行程由美國AIT安排。他透露，這次訪問行程相當緊湊，「據我所知，這一次去黃國昌連旅館都沒有訂，全部在飛機上睡覺。」

陳佩琪被點名參與2026大選。（圖／陳佩琪臉書）

柯文哲強調，黃國昌目前還在立法院會議當中，無法太輕鬆看待此事。至於訪美成果如何評估，柯文哲表示，黃國昌回國後一定會辦記者會跟大家詳細說明，因為見了美國政府哪些部門、談了哪些問題，有些可以講、有些不能講，都要尊重美方意見。

陳琬惠則表示，她已正式獲得民眾黨提名，在地方就是努力往前衝，藍白合作的部分就交給兩位主席來討論。她認為，不管是吳宗憲立委、張聖德議長或她自己，大家都是朝向藍白合作作為前提。

