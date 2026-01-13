陳佩琪參選2026？柯文哲：幫助選沒問題 她自己不會去選

民眾黨前主席柯文哲與宜蘭縣長參選人陳琬惠。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞]

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪近來頻遭點名可能參選2026選舉，黨主席黃國昌也透露過，曾希望陳佩琪去選某個地方，且會贏，但柯說不要，陳佩琪則稱自己體力、精神狀態無力承擔。柯文哲今（13日）被問到陳佩琪有無可能參選2026，他說，「不會啦」，陳佩琪幫大家助選沒問題，但她不會自己去選。

柯文哲上午陪同黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜四結福德廟，並接受媒體聯訪，對於陳佩琪頻遭點名參選2026選舉，做了上述表示。

廣告 廣告

被問及藍白整合的目前進度，柯文哲強調，目前黨主席還是黃國昌，詳細細節應由國民黨主席鄭麗文跟黃國昌商量，但據他所知，雙方都已成立對接的團隊處理，細節就由鄭麗文跟黃國昌去商討。

對於近期為了人工生殖法去找民進黨立法院黨團總召柯建銘，引發外界對「綠白合」又有些想像，柯文哲表示，不管怎麼藍白合、綠白合，他覺得最重要還是台灣最大利益、人民最大福祉，其實還是所有的一切都是總統賴清德一念之間，他有時候還是忍不住要問，「賴清德你為什麼要這樣搞到四分五裂，到底在想什麼？」他倒認為藍白合、綠白合都不是重點，重點是怎樣才是台灣的最大利益 。

陳琬惠也說，有關藍白合作的進程，還是交給國民黨、民眾黨兩位黨主席來做決定，她已經正式得到民眾黨的提名，所以對她來說，在地方就是努力的往前衝，有關合作的部分，就交給主席們做討論。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅15%先曝光 綠酸黃國昌：還沒到美國就「用Wi-Fi或念力」談成了

柯缺席黃國昌新北後援會成立 陳佩琪：被嘉義訂走 老大老婆我參加