陳佩琪又來了！竟發文稱：不知是否經濟不好，百工百業都做起軍火生意

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪不時在社群媒體無的放矢，她今（18）天發文稱， 不知道是否預算卡關，改買軍火也是門好生意，先生說主要是軍火這種東西啊，它跟疫苗、快篩、雞蛋這種東西不一樣，該要多少錢去買，大家都不知道啦…

陳佩琪發文稱， 不知道是否預算卡關，改買軍火也是門好生意。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪說，今天不講官司，讓先生好好去出庭，「要講的是今早兩人間的閒聊和他教我的東西…」

陳佩琪寫道，不知道是不是經濟不好（今年數據好，卻不見人民均富，只有那些和AI沾上邊的產業或有投資AI的股民外），導致台南的百工百業都開始做起軍火生意來；先生現在是整天被官司纏身，每天下法庭總是拖著疲憊的身子回家，看到這些「怪怪的」標案，和最近行政院長說的『不副署、不公布、不執行』的三不作風，還是會嘆息不已，說台灣怎麼會走到這個地步的，為什麼這個執政黨會把台灣社會撕裂成這個樣子？但嘆息歸嘆息，官司纏身、自身難保，也是無能為力…

陳佩琪說，早上看到一則報導，有人提到他在2024年選總統時有提出一政見：『閣揆提名後，再由立院投票同意，可化解朝野非同一陣營時的困境』，早上跟他講這個，他眼睛一亮，那種政治家想要解決時局困境的精神又來了，開始滔滔不絕跟她解釋起來，但沒兩下子，就說他要出庭了， 快遲到了，提著包包衝出去了…

陳佩琪表示，柯文哲說2020到2022年間，台北市政府主力幾乎全投在防疫上，他是無法再像第一任一樣，還債五百多億了，但至少在疫情嚴峻下，他可以做到不舉債，她很疑惑當時經濟活動幾乎停擺，人民和商家極需紓困，不舉債、 紓困錢哪來？他說縱使如此，他也不用舉債，他說那時很多活動都不能辦了，預算編了無法用掉，這些省下來的錢就可以用來紓困用了，甚至還綽綽有餘哩，根本不用舉債啊！

陳佩琪也提到，柯文哲曾說民進黨最喜歡編什麼特別預算了，最有名的是幾張A4紙拿下八千多億的前瞻計畫，這些預算因名字冠上『特別』兩字，所以不在舉債上限，就算要送立院審查，也因為是『特別』， 立委也不太敢過於嚴苛，所以在民進黨政府主政下常常用幾張A4紙就可以拿下幾千億特別預算， 然後呢...台灣的負債就越來越高了…

陳佩琪還稱，不知道是否預算卡關，改買軍火也是門好生意，先生說主要是軍火這種東西啊，它跟疫苗、快篩、雞蛋這種東西不一樣，該要多少錢去買，大家都不知道啦…

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

