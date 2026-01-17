陳佩琪又嗆北檢！謬稱「聽柯黑名嘴講講就搜索羈押」 吳靜怡反擊了

即時中心／高睿鴻報導

前民眾黨主席柯文哲因涉嫌於「京華城案」貪污及收賄，目前仍深陷司法風暴，北院預計將於3月底做出判決；而雖然他現在已是交保狀態，暫時保有自由身，但先前也為此案遭羈押1年、家中更被檢方徹底搜索，這讓柯文哲及其妻子陳佩琪都感到不滿。為此，陳今（17）天再次嗆聲北檢，宣稱檢調單位僅憑「聽政論節目那些柯黑名嘴講一講」，就來搜索、羈押；對此，政治評論員吳靜怡也發文反擊了。

今早，陳佩琪親自為民眾黨北市議員候選人許甫站台、掃街爭取支持，但暫時不打算南下，支援也將宣布參選嘉義市長的白營立委張啓楷。她解釋說，嘉義比較遠，自己的體力實在有限，所以短期內，還是先以北市周遭的行程為主；而且，許甫現在已經是確定可獲提名的候選人。陳佩琪也特別提到，自己與許甫已共事很久，特別是當柯文哲被羈押後，他協助黨舉辦許多活動、為柯發聲，實在感到無限的感激跟感謝。

而談到柯文哲的官司，陳佩琪的怒氣又直線上升，直言說，最近時常都會在臉書發文，澄清她與丈夫在審理期間，很多受到污衊的地方。但她說，自己覺得很傷心，寫的東西這麼多，卻也沒多少人會回應，唯一會發聲的大概只有台北看守所；陳佩琪解釋，有次自己寫到「Mickey Mouse（米老鼠）在北所走星光大道」，北所立刻回應，由於建物老舊，實在沒有辦法。

柯文哲妻子陳佩琪。（圖／民視新聞）

不過陳佩琪說，這也不是她想表達的重點，而是司法本身有很多讓人疑惑之處，但從來沒人回應過她的質疑。她憤怒地說，「我覺得，不可以把我先生羈押了一整年，但對於人家的一些疑問，你們全然當作沒有這麼一回事」。因此陳佩琪稱，她不管怎樣都會繼續寫，但寫歸寫，還是期待有人回應她。

接著，她進一步向記者解釋，之前曾在臉書發文、質疑總統賴清德的生涯捐款額破億，遠多於公務員的薪資；所以，也應該比照柯文哲辦理、以財產來源不明為由，要求其接受檢方搜索甚至羈押。陳佩琪忿忿不平地宣稱，北檢當初認為柯家的財產來源不明，卻沒找柯文哲或她本人詢問，而是「直接在政論節目，聽聽那些柯黑名嘴講一講，然後就來搜索、羈押了」。因此她才認為，對總統夫婦也應採用同套標準，不能因為是總統就刻意禮遇，「王者犯法與庶民同罪」，司法及北檢不能雙標。

對於陳佩琪的說法，常被外界譽為「柯黑戰將」、時常在政論節目猛打柯營弊案的吳靜怡，稍早也馬上發文反擊。她表示，關於涉及圖利貪污被告人柯文哲的太太陳佩琪，指控檢方「聽柯黑名嘴講一講就來搜索與羈押」一事，自己要先給出3點回應：第一，「京華城案」是由國民黨的北市議員鍾小平按鈴控告；第二，鍾小平按鈴控告前，北市府政風處是不是早就先啟動調查？第三，陳佩琪女士，您的先生柯文哲涉及的案子太多件，現在是指哪一件，請講清楚！

政治評論員吳靜怡。（圖／民視新聞翻攝）

吳靜怡續指，本案關鍵證人、可能掌握金流動態的「橘子」許芷瑜，已在多位證人的口供及事證中出現，與本案顯然有關聯性，但到現在仍下落未明；「柯文哲要清清白白，橘子許芷瑜就必須回來！」，她說。吳靜怡也嗆陳佩琪，「妳很清楚，比妳更難受的人，就是許芷瑜的阿嬤，柯文哲去道歉了沒有？將恩人的孫女顧到變成通緝犯！」。

吳靜怡更進一步反擊陳佩琪，需不需要許芷瑜的阿嬤家地址？「要哭，去道歉再哭！！人家不缺那些錢，柯文哲不認罪，人家孫女怎麼回來？！妳可以問問柯文哲，我當然有資格為了許芷瑜罵他幾句，剛好而已」，她說。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

