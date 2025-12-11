即時中心／高睿鴻報導

國人矚目的「京華城案」，北院開庭程序已逐漸步入尾聲，預計最遲明（2026）年3月將做出判決；故北院先前也判定，由於證人詰問程序已執行至最後階段，同意讓民眾黨主席柯文哲7000萬交保。睽違1年暫時結束羈押，柯的動向及身心狀態備受外界關注。柯妻陳佩琪今（11）日又發聲，忿忿不平地表示，這一年柯家被說成「貪污犯」，民眾黨、家屬都嚇得瑟瑟發抖、什麼話都不敢說；但仍感謝律師團，陪伴柯家走過1年難熬的時光。

柯文哲今天再赴北院開庭，並且接受採訪時，又火力全開、怒轟司法；他謬稱，「司法不可勾結媒體淪為政治打手，變成迫害人民的工具」，竟還說道，大罷免之所以大失敗、32比0完封，台北地檢署的檢察官是重要因素。柯文哲也稱，本來以為今天還有法庭直播的機會，讓這件整個社會矚目的案子，可向大眾公開呈現；卻沒想到，法院竟然沒收直播、直接變成事後紀錄片。

他另也強調，自己內心坦蕩，所以希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生什麼事，「結果你們到底在怕什麼？裡面有什麼不敢讓人家知道的？」，砲火相當猛烈。沒想到，陳佩琪也馬上唱和丈夫，稍早也發文稱，最近和一些柯文哲過去的幕僚、朋友們聊天，去（2024）年底那段時間感受到的氛圍，確實是風聲鶴唳；看到一個又一個和柯有關的人，都會被傳去問、都會被抓去關。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／民視新聞）

她接著宣稱，有位曾在市府工作的朋友，去年9到12月間，看到財務長李文宗莫名其妙被押進去，導致他也很緊張，每天去看信箱是否有傳票。陳佩琪描述，他的小孩每次看到父親，緊張地衝出去翻信箱，就會很緊張的問「爸爸，你是不是要被抓去關了？」；她直言說，那種感受實在不勝唏噓，至今想到仍心有戚戚。

陳佩琪接著怒稱，這1年他們被說成了「貪污犯」；但檢察官理應遵守「偵查不公開」，結果，反而是民眾黨和家屬們，被恐嚇到瑟瑟發抖、什麼話都不敢說，也導致聲譽被打趴了，讓這些人什麼話都敢掰、什麼人都敢傳。「不該流出去的筆錄、先生的手寫手稿、國家出入境管理局的監視畫面，都可以流出去給黨媒刊登，至今仍無人追究！」，她說。

陳佩琪另也表示，今天看到柯文哲自信地砲火全開，先後說出「司法不可以勾結媒體，淪為政治打手、變成迫害人民的工具」，「直播淪為事後紀錄片，你們到底在怕什麼？」，「你們到底有什麼不敢讓人家知道的？」，讓她也不禁怒問，台灣司法為什麼這麼脆弱？但最後，陳也感謝律師團，陪同柯文哲及家屬，度過1年如此難熬的時光，誠摯地說聲謝謝。





原文出處：快新聞／陳佩琪又怒了！發文稱「民眾黨和家屬嚇得瑟瑟發抖」

